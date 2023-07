Michelle Hunziker, abito nero al matrimonio: cosa dice il dress code

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

Michelle Hunziker è stata oggetto di critiche per aver indossato un lungo abito nero al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano. La polemica ha raggiunto un livello tale su Instagram che la presentatrice ha dovuto giustificare la sua scelta spiegando che non ha commesso nessun scivolone di stile. E ha perfettamente ragione, perché il dress code per le invitate a nozze prevede anche il nero, ma ovviamente bisogna sapere come indossarlo.

Michelle Hunziker al matrimonio di Santo Versace in nero

Michelle Hunziker era tra le ospiti vip del matrimonio tra Santo Versace e Francesca De Stefano che si sono sposati a Roma nella chiesa di Santa Maria in Lucina dopo 18 anni di fidanzamento e hanno festeggiato a Casina Valadier. Insieme alla presentatrice erano presenti tra gli altri sua figlia Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza e Ambra Angiolini. Ma malgrado la bella Michelle non fosse l’unico volto noto alle nozze di Versace, è stata senz’altro la più chiacchierata. Anzi potremmo dire che ha catalizzato l’attenzione più degli sposi. Ma non per colpa sua. Infatti, lei semplicemente si è permessa di indossare un lungo abito nero con trasparenze pudiche.

Tanto è bastato per scatenare la bufera intorno a lei. Commenti al veleno sono arrivati in centinaia sul suo profilo Instagram dove aveva condiviso la foto del suo look per il matrimonio. Eccone alcuni: “No, ai matrimoni non si può..in abito nero 😔”; “Cara Michelle…scelta sbagliatissima..l’abito così accollato in questa stagione per giunta nero ad un matrimonio anche no…purtroppo non esalta per niente la tua bellezza”; “Alle 5 di pomeriggio in nero con abito da discoteca ad un matrimonio hai toppato di brutto”; “Al matrimonio dice il galateo che il nero è il bianco sono banditi” e via discorrendo.

Travolta dalla polemica, la Hunziker ha voluto giustificare la sua scelta spiegando: “volevo informare e tranquillizzare tutti gli esperti di moda che mi leggono che da galateo, dopo le 16.00 per un matrimonio in tight, l’abito nero è assolutamente idoneo 😉”.

E qualcuno replica difendendola: “Che poi con che coraggio la criticate per l’abito nero, a vostro dire poco consono per un matrimonio, quando è di una bellezza disarmante. E comunque potete dormire sonni tranquilli ora che vi ha spiegato il perché dell’abito scuro. Che pesantezza siete 😮‍💨”.

Cosa dice il dress code da matrimonio

Ma in effetti Michelle non ha bisogno di essere difesa, perché ha perfettamente ragione. Infatti, il dress code per le invitate a un matrimonio ammette il nero. Certo ovviamente in determinate circostanze. Bandire il nero a una festa di nozze significa banalizzare il galateo.

Le invitate ad esempio possono indossare il nero se il matrimonio si svolge al pomeriggio con conseguente banchetto o ricevimento in tarda serata. Dunque, in caso di cerimonie serali i look neri sono ammessi, anzi sono sinonimo di eleganza estrema e a volte richiesti quando si tratta di eventi imponenti. Eventualmente si può spezzare il total black con accessori colorati o metallizzati.

Come dice la bibbia della moda, Vogue, il nero è “l’intramontabile effortless chic“ anche per le invitate a nozze, spaziando dall’intramontabile tubino, l’abito da cocktail ideale, allo smoking femminile creato da Yves Saint Laurent.