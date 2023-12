Il colore Pantone 2024 è il burgundy: come usarlo

Fonte: IPA Burgundy colore Pantone 2024

Pochi colori hanno la profondità e la sontuosità del colore che molta probabilità sarà Pantone 2024: il burgundy. In attesa se sarà veramente questo il colore del prossimo anno, ne approfittiamo per assaporarne il mix inconfondibile di rosso e viola, in grado di donare intensità e carattere a ogni look, caldo o freddo all’occorrenza e al desiderio. Il burgundy, o Borgogna, è il colore del vino, motivo per cui a volte viene anche chiamato vinaccia e il suo codice di riferimento Pantone è 19-1617 TCX. Ma come usarlo e sfruttarlo al meglio e con creatività nel look di ogni giorno? Scopriamolo insieme.

Burgundy colore Pantone 2024? Scopriamolo

Più di un rosso scuro, più di un viola intenso, il burgundy è il colore profondo del vino rosso ben strutturato, del carattere definito e dei look ad effetto. A caratterizzarlo è la sua tonalità scura ma con sfumature porpora. A chi si chiede se si adatti armocromaticamente ai toni caldi o freddi niente paura: a seconda della quantità di viola presente può stare bene con entrambi. Comunque lo si voglia usare, rimane un colore che è anche certezza incrollabile di stile, da tenere nel proprio guardaroba per essere sicuri che resista al tempo e alle stagioni.

Fonte: IPA

Ma partiamo dal nome. Il burgundy o Borgogna si chiama così per l’omonima regione della Francia, dove si realizza un vino rosso che ha proprio questo caratteristico e inconfondibile colore. Il termine venne utilizzato per indicare una qualità cromatica per la prima volta nel 1915 e oggi è una delle tonalità in super tendenza sia nell’abbigliamento, sia nell’arredamento. Un colore spesso associato al lusso, alla ricchezza e al rispetto. Un colore che mantiene una notevole carica energetica e vitale, perfetto per l’autunno e le sue tonalità.

Come abbinare il color burgundy

Ci si trova sempre in difficoltà quando a dover essere abbinato è il colore rosso, ma niente paura, per il burgundy è tutta un’altra storia. Questa nuance non è solo “di moda”, ma è anche molto versatile. Non lasciamoci intimorire dal suo carattere deciso e sontuoso: in realtà è molto facile adattarlo ad ogni occasione. Essendo già molto intenso per sue proprietà, la scelta più comoda è quella di abbinarlo a colori neutri, meglio se molto chiari come il rosa cipria, il tortora o il bianco, per bilanciarlo ed esaltarlo allo stesso tempo.

A chi invece piace osare il consiglio è uno: sbizzarritevi! Vi stupirete nel vedere come bene si abbina alle tonalità del blu e affini (come il denim per esempio), o quelle del verde. Un colore che lascia spazio a contrasti impensati ma ben riusciti: basterà sfruttare la giusta punta di giallo per stupire.

Come usare il colore burgundy nei look

Ma come indossare il burgundy nella vita di tutti i giorni? Le opzioni sono molte e noi come sempre prendiamo spunto dalle star, sempre sulla cresta dell’onda sui trend del momento. Per rimanere nella zona di comfort puntate sui toni neutri, sfruttando l’abbinamento (di sicuro effetto) di Burgundy e nero oppure di Burgundy e bianco.

Fonte: IPA

Per esempio Federica Nargi sceglie il bianco e anche per un’uscita di shopping coglie nel segno.

Fonte: IPA

Emily Ratajkowski, icona di stile, sceglie invece un total black, valorizzando alla perfezione il burgundy del trench indossato.

Ma se invece volete sperimentare e siete fan degli abbinamenti più audaci, allora sfogo alla fantasia, il burgundy può essere il vostro perfetto alleato. Il look di Alice Lupparelli può fare a caso vostro: l’arancione brillante è azzardato, ma l’effetto “wow” è assicurato.