Lavatrice: la guida completa a simboli, programmi e manutenzione

I trucchi per un bucato perfetto, per pulire e igienizzare la lavatrice eliminando odori sgradevoli e per scegliere i programmi: scarica la guida completa

Fonte: 123RF Guida completa alla lavatrice

La lavatrice non avrà più segreti dopo che avrete letto la nostra guida completa. Sono diverse le insidie che si nascondono dietro all’elettrodomestico per eccellenza. A cominciare dalla lettura dei suoi simboli, per passare alla temperatura e alla centrifuga giusta per ogni tipo di bucato.

Si comincia coi simboli della bacinella con una o due stanghette per passare all’immagine del fiore. Mentre per quanto riguarda i programmi, a seconda dei modelli di lavatrice, esistono quelli dedicati al cotone e al jeans, quelli specifici per la lana e per la lingerie oppure per i capi sportivi e sintetici. La guida spiega passo passo quando utilizzarli e come suddividere i vostri vestiti per evitare danni irreparabili.

La lavatrice, come ogni elettrodomestico, va mantenuta correttamente. Alcuni semplici trucchi vengono suggeriti per pulirla e igienizzarla in modo da ottenere risultati sempre ottimali col vostro bucato, mentre altri consigli vanno seguiti se si vuole che la lavatrice duri più a lungo ed eventuali riparazioni vengano ridotte al minimo, con un grande risparmio anche in denaro.

Scaricate gratuitamente l’eBook Lavatrice senza segreti e vedrete la differenza.

Registrati per continuare a leggere questo eBook Registrati Hai già un profilo su DiLei? Accedi