Lavatrice, il trucco del palmo di mano per caricarla

Prima di caricare la nostra lavatrice è sempre bene adottare qualche piccolo accorgimento per evitare sprechi e ottenere un lavaggio perfetto: ecco cosa consigliano gli esperti.

Utilizzare al meglio la lavatrice è importante sia per il bene del nostro fidato elettrodomestico, ma anche (e soprattutto) per la pulizia e la cura dei nostri capi. C’è un escamotage però, che oltre a farci ottenere un bucato fresco e profumato, può anche consentirci di risparmiare: si tratta del trucco del palmo di mano.

Hai già un profilo? Registrati a DiLei per continuare a leggere questo contenuto Accedi

Ottenere un bucato pulito, fresco e profumato non è impossibile. Spesso però, anche una lavatrice nuova o con pochi anni di vita non riesce a darci i risultati sperati. Cattivi odori, macchie persistenti e capi stropicciati possono essere solo alcuni degli inconvenienti con cui dobbiamo fare i conti dopo il lavaggio.

A venirci in soccorso è un espediente semplicissimo e altrettanto efficace, il trucco del palmo di mano. Si tratta di un metodo che evita di far lavorare sotto sforzo la lavatrice e che, di conseguenza, ci permette risparmiare energia attraverso il controllo della temperatura.

Se da un lato infatti possiamo risparmiare con lavaggi al di sotto dei 30 gradi ed evitando i mezzi carichi, dall'altro dobbiamo fare attenzione a non sovraccaricare la nostra lavatrice eccessivamente. Il rischio è quello di dover rifare da capo il bucato perché le macchie più persistenti sono rimaste sui nostri abiti preferiti oppure, con un cestello troppo pieno, i vestiti potrebbero uscire dal lavaggio molto stropicciati, costringendosi così a sessioni di stiratura lunghe e noiose.

Il metodo per evitare tutto ciò è proprio il trucco del palmo, che permettere di ottenere il meglio dalla nostra lavatrice.

Il trucco del palmo, i consigli degli esperti

Avere un bucato perfetto è un gioco da ragazzi: il trucco l'ha spiegato un esperto del settore all'Express: “Caricare correttamente la lavatrice può darti risultati di lavaggio migliori". Il metodo è semplice e intuitivo: il trucco del palmo infatti ci permette di scoprire quanto carico può sopportare la nostra lavatrice.

Basta mettere la mano nel tamburo della lavatrice e se c’è sufficiente spazio tra il carico di panni da lavare e il cestello, allora la stiamo facendo lavorare nel modo giusto. In questo modo l’acqua riuscirà a fluire correttamente tra i nostri capi, così come il detersivo circolerà tra gli abiti, lavandoli al meglio.

Questo piccolo accorgimento ci permette di capire il perfetto numero di capi da inserire in lavatrice, né troppi né troppo pochi: caricare correttamente il cestello dà infatti risultati migliori, accorcia i tempi di lavaggio e fa risparmiare acqua e corrente elettrica. Tra l'altro un carico, sebbene possa non sembrare troppo pesante quando viene inserito nella macchina, può diventarlo una volta bagnato. Un peso eccessivo potrebbe sbilanciare la nostra lavatrice e comprometterne le prestazioni nel tempo, dovendo così ricorrere più spesso a gravosi interventi tecnici.

Per chi volesse lavare piumoni o altri articoli di grandi dimensioni come coperte voluminosi, è bene inserirli separatamente, aggiungendo qualche asciugamano per una corretta centrifuga.