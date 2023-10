Come risparmiare durante l’adolescenza (anche se non hai un lavoro)

Fonte: iStock Imparare a risparmiare fin da adolescenti

L’adolescenza è quel periodo della vita in cui si fa strada per le nostre menti il desiderio di avere qualche soldo extra per poter essere più indipendenti dai propri genitori. Tuttavia, mettere da parte dei soldi è una sfida assai significativa quando l’unica entrata è il buon cuore della nonna che ogni tanto ci passa 10 euro.

Per risolvere questo problema, abbiamo deciso di esplorare alcune strategie che possono aiutarvi a risparmiare denaro, anche se non avete un lavoro.

Programma un budget

Anche se non hai un lavoro e gli unici soldi che hai solo quelli della paghetta, puoi comunque beneficiare di un budget. Imparare a usare un budget di spesa ti aiuta a tenere traccia delle entrate e delle uscite, e ti permette di pianificare come vuoi spendere i tuoi soldi in base alle tue priorità. Spesso, molte persone non riescono a risparmiare è perché non sanno come impiegare i soldi. Ma dedicare del tempo a pianificare un budget mensile realistico ti aiuterà a risparmiare.

Coltiva abitudini di risparmio

Anche se puoi mettere da parte solo una piccola somma ogni mese, inizia ora. È infatti fondamentale imparare a coltivare abitudini di risparmio fin da subito, poiché questo ti insegnerà a evitare di spendere tutto il denaro che hai disponibile. Se hai meno di 18 anni, puoi considerare di rivolgerti ai tuoi genitori per assistenza nell’apertura di un conto di risparmio, poiché questa è una soluzione vantaggiosa per accumulare denaro e potenzialmente generare interessi.

Crea salvadanai personalizzati

Per incrementare i tuoi risparmi, puoi adottare l’approccio dei salvadanai personalizzati per organizzare la gestire dei tuoi soldi. Ti basterà prendere dei contenitori (come dei vecchi vasetti di vetro della marmellata) e assegnare un nome distinto a ciascun contenitore, ognuno rappresentante un obiettivo specifico; come ad esempio “Risparmi”, “Spese”, “Viaggi” e “Investimenti”. Sarà a tua discrezione decidere quanta somma destinare a ciascun contenitore ogni volta che hai un’entrata. Ogni etichetta ha un significato ben definito e ti aiuterà a mantenere una chiara visione dei tuoi obiettivi finanziari. Risparmia prima di spendere È una buona pratica mettere nel salvadanaio una parte dei soldi che ricevi, siano essi un regalo o un guadagno. In questo modo, puoi assicurarti che una porzione di ogni entrata sia sempre destinata al risparmio e che quindi non la spenderai accidentalmente. Così facendo non sarai tentata di spendere soldi per oggetti inutili o di prendere decisioni impulsive nei negozi e risparmierai senza (quasi) nemmeno accorgertene.

Scambia oggetti non utilizzati

Uno dei modi più efficaci per mettere da parte qualche soldo è liberarti di oggetti che non usi più. Fai un inventario delle tue cose e cerca di identificare gli articoli che potresti vendere o scambiare. Questo include vestiti che non indossi più, trucchi che non hai mai usati, libri che hai già letto o semplici oggetti che non hai più interesse ad avere. Puoi utilizzare piattaforme online o gruppi di scambio su social per mettere in vendita questi articoli. Il denaro che guadagni da queste vendite può essere aggiunto al tuo fondo di risparmio.