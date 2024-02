Lavatrici a basso consumo: le migliori da acquistare per risparmiare

Fonte: 123.rf Lavatrici a basso consumo

Scegliere una lavatrice con un basso consumo energetico è una scelta lungimirante perchè può non solo aiutarti a risparmiare sui costi energetici a lungo termine, ma anche a ridurre l’impatto ambientale del tuo utilizzo quotidiano.

In termini di consumi, le lavatrici a ridotto consumo energetico sono progettate per ridurre il consumo di energia e acqua durante il ciclo di lavaggio.

Ma come fanno? Ci sono diversi modi in cui le lavatrici possono essere progettate per essere più efficienti ma tu puoi aiutarti grazie ad un sistema di etichettatura energetica; le lavatrici con una migliore classificazione energetica (solitamente da A+++ a D) sono progettate per consumare meno energia durante l’uso.

La tecnologia aiuta: ad esempio, molte utilizzano motori inverter che regolano la velocità in base al carico, riducendo così il consumo di energia. Alcune lavatrici sono dotate di sensori di carico che rilevano la quantità di vestiti all’interno del cesto e regolano di conseguenza il consumo di acqua e energia per adattarsi al carico. Anche tu puoi scegliere quanto consumare in quanto le lavatrici a ridotto consumo energetico offrono spesso una varietà di programmi di lavaggio progettati per adattarsi a diversi tipi di carico e sporco. Alcuni programmi possono essere ottimizzati per ridurre il consumo di energia e acqua, ad esempio programmi “eco” o “veloci”.

Inoltre, alcuni dei modelli più all’avanguardia sono progettate con isolamento termico migliorato e altre caratteristiche di design che contribuiscono a mantenere l’acqua calda durante il ciclo di lavaggio, riducendo così la necessità di riscaldare l’acqua ripetutamente o utilizzano sistemi di recupero del calore, che catturano il calore prodotto durante il ciclo di lavaggio e lo riutilizzano per riscaldare l’acqua nel ciclo successivo.

Ma quali scegliere tra i mare magnum di offerte online? Ecco una accurata selezione delle migliori.

Lavatrici a basso consumo: quale scegliere

Uno dei modelli più venduti online per il buon rapporto qualità prezzo sono le lavatrici Electrolux: il modello di lavatrice SteamCare Serie 700 (classe B) con Tecnologia SensiCare System regola la durata del programma a seconda delle dimensioni del carico, usando meno energia e acqua ed evitando lavaggi troppo lunghi. In questo modo è possibile effettuare un ciclo economico anche con i carichi più piccoli.

Offerta Electrolux Electrolux PerfectCare 700 Lavatrice a Carica Dall'alto

La lavatrice AEG classe A è dotata di un sistema intelligente che regola il ciclo di lavaggio in base al carico, per lavare i tuoi capi ogni giorno riducendo tempo, usura e consumi di acqua ed energia. Fatta per resistere al tempo, il motore inverter di questa lavatrice è affidabile e resistente. Basato sull’impiego della tecnologia inverter senza spazzole, vanta vibrazioni e usura minori ed offre le massime prestazioni con la minima rumorosità.

Offerta AEG AEG ProSense Serie 6000

Tra i più venduti di Amazon, la lavatrice classe A Hisense slim è perfetta per chi ha poco spazio e offre le stesse performance di lavaggio in meno spazio. La lavatrice Hisense pensa all’ambiente e va incontro alle esigenze di risparmio energetico e riduzione delle emissioni, è silenziosa grazie al motore inverter si prende cura delicatamente dei tuoi capi.

Hisense Lavatrice Slim Carica Frontale, 6kg, Classe A

Ultra risparmio? Perché fermarsi alla classe A, quando puoi scegliere una lavatrice ancora più efficiente? Questo modello di lavatrice LG, infatti, è più efficiente del 10% rispetto allo standard minimo della classe A per le lavatrici. Così puoi risparmiare ancora più energia senza rinunciare alle eccellenti funzioni di lavaggio delle lavatrici LG. Inoltre, sfrutta l’Intelligenza Artificiale AI DD per riconoscere la tipologia di tessuto e grazie al vapore puoi igienizzare i capi e distenderne le fibre per far sì che lo sporco venga eliminato in maniera più efficace.

LG LG Lavatrice Classe A -10%

Consigli su come risparmiare sui consumi della lavatrice

Fai caso a che ore sono: se è vero che la scelta di un modello in fascia A ti permetterà di risparmiare e ridurre le bollette elettriche, per un risultato ottimale devi far caso anche all’orario in cui la avvii. Se hai un contratto di energia in forma “bi-oraria”, avviare i lavaggi solo nelle fasce orarie a ridotto costo energetico, quindi, dalle 19:00 alle 08:00 del mattino per i giorni feriali ed i weekend (sabato e domenica, tutto il giorno), ti farà risparmiare denaro. Se preferisci fare lavatrici di giorno (per esempio perché vivi in condominio) valuta il tuo gestore di energia per assicurarti un minor costo dei consumi negli orari di maggior utilizzo.

La temperatura: la maggior parte della sporcizia quotidiana può essere rimossa efficacemente anche a basse temperature. Utilizza programmi di lavaggio a temperature più basse, come 30°C o 40°C, invece di programmi ad alte temperature, per ridurre il consumo energetico. In questo ti aiuterà anche la scelta del detersivo; scegli un prodotto progettato per funzionare bene anche a basse temperature così che la tua biancheria venga pulita efficacemente anche con acqua fredda o a basse temperature, riducendo così il consumo di energia.

Riempila sempre completamente: assicurati di riempire la lavatrice completamente prima di avviare un ciclo di lavaggio ed eventualmente aspetta di accumulare più biancheria prima di utilizzare la lavatrice. In questo modo, ridurrai il numero di cicli di lavaggio necessari e ottimizzerai l’uso dell’energia. Non solo: attenzione anche ai consumi della centrifuga! Anche se la sua durata è di pochi minuti (generalmente intorno ai 10/15 minuti) una centrifuga in fascia bassa potrebbe incidere sul risparmio energetico. Online è possibile verificare la classe energetica della centrifuga consultando le specifiche tecniche presenti sul sito.

Pulisci regolarmente il filtro e il cestello: assicurati di pulire regolarmente il filtro della lavatrice e il cestello per garantire un funzionamento ottimale. Una lavatrice pulita e ben mantenuta consuma meno energia durante i cicli di lavaggio!

Anche il consumo di acqua è un fattore da controllare prima di un acquisto: una lavatrice che ne consuma di meno, riduce la tua bolletta e da un contributo al rispetto dell’ambiente ed in particolare dell’acqua. Per esempio, scegli una lavatrice “capiente” (oltre i 7 kg) solo se la tua famiglia è composta da 3 persone o più. Se in famiglia siete solo in due, utilizzare una lavatrice da 8 o 9 kg sarebbe solo uno spreco (di energia, di acqua e di costo per l’apparecchio). Quindi è molto importante scegliere l’apparecchio giusto in base alle proprie esigenze ed abitudini.

