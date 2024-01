Lavasciuga, i migliori prodotti da acquistare online

Scopri come scegliere la lavasciuga, l'elettrodomestico 2 in 1 per lavare e asciugare il bucato e impara a scegliere quella migliore per le tue esigenze

Fonte: iStock L'elettrodomestico 2 in 1 per il bucato

Sul mercato esistono diversi tipi di lavasciuga, un elettrodomestico molto utile per la casa in quanto consente di usare la stessa macchina per lavare e asciugare gli indumenti. In questo modo è possibile ottimizzare lo spazio a disposizione e ridurre l’ingombro, evitando di comprare due dispositivi separati come la lavatrice e l’asciugatrice.

Ovviamente è importante scegliere con attenzione il modello giusto, valutando una serie di caratteristiche come la tipologia di lavasciuga e le dimensioni esterne. Vediamo sulla base di quali criteri scegliere la lavasciuga ideale e una selezione delle migliori in commercio in base alla propria abitazione e alle proprie necessità.

Lavasciuga standard

Le misure di una lavasciuga standard sono superiori a quelle di un modello slim, soprattutto per quanto riguarda la profondità. Mentre nelle lavasciuga slim è possibile arrivare a una profondità minima di 43 cm, con una media di 44-45 cm, negli elettrodomestici di taglia normale è possibile optare per una profondità media di 55-57 cm, mentre nelle lavasciuga più grandi e capienti si arriva a una profondità di 60 cm o più.

Ciò significa che non sarà possibile installare la lavasciuga in un piccolo spazio disponibile in bagno, ma servirà un maggiore spazio a disposizione per l’apertura della porta frontale e la gestione del bucato delle operazioni di manutenzione periodica. Le altre dimensioni invece sono abbastanza simili tra gli apparecchi ordinari e quelli slim, infatti l’altezza può variare da 80 a 85 cm mentre la larghezza da 58 a 60 cm.

Per quanto riguarda le misure standard delle lavasciuga prevedono una profondità di 60 cm, un’altezza di 80 cm e una larghezza di 60 cm. Tuttavia ogni azienda prevede delle dimensioni specifiche per i suoi modelli, quindi è importante leggere sempre con molta attenzione la scheda tecnica del prodotto prima dell’acquisto, per verificare che il modello scelto sia compatibile con lo spazio disponibile e consenta un’installazione e un utilizzo semplice e veloce dell’elettrodomestico.

Lavasciuga slim per spazi ridotti: dimensioni e caratteristiche

Poiché chi acquista una lavasciuga lo fa per mancanza di spazio, una soluzione ottimale in questi casi è optare per una lavasciuga slim, ossia un modello dalle dimensioni contenute rispetto a un elettrodomestico standard. Le misure di una lavasciuga slim sono una profondità da 43 a 48 cm, un’altezza da 80 a 85 cm e una larghezza di 58-60 cm, con un carico di 6-8,5 Kg per la funzione lavatrice e di 4-5 Kg per quella di asciugatrice.

Le migliori lavasciuga slim propongono inoltre delle funzionalità utili, come il lavaggio a vapore per ridurre gli allergeni, modulo Wi-Fi integrato per connettere l’elettrodomestico a internet e gestirlo da remoto tramite app, oppure funzionalità di AI come il riconoscimento automatico dei tessuti. Alcune lavasciuga consentono di impostare insieme i programmi di lavaggio e asciugatura, altre invece di configurarli separatamente.

Naturalmente, nella scelta di una lavasciuga slim bisogna comunque prestare attenzione al consumo energetico, soprattutto considerando che si tratta di apparecchi energivori che assorbono molta corrente per funzionare. Per contenere i consumi di energia elettrica è importante scegliere un modello della migliore classe energetica, ossia una lavasciuga a basso consumo dotata di avanzate tecnologie per l’efficienza energetica.

Migliori lavasciuga per rapporto qualità-prezzo

Scegliere la lavasciuga per la propria abitazione non è semplicissimo in quanto si tratta pur sempre di un investimento importante per molti motivi. In primis, il prezzo: per una buona lavasciuga, è sconsigliato voler ridurre all’osso la spesa perché è un elettrodomestico che sfrutterai quasi tutti i giorni. Risparmiare nella lavasciuga potrebbe significare poi spendere molto di più per rimediare a tutti i capi che durante il lavaggio o l’asciugatura vengono rovinati. Inoltre, c’è bisogno di un elettrodomestico destinato a durare nel tempo: questo è fondamentale sia perché, per cercare di risparmiare, si rischia di spendere di più in futuro ( come dice il detto ‘chi più spende meno spende’) sia per una questione ambientale.

Gli elettrodomestici pensati come usa-e-getta finiscono in discarica e per le loro caratteristiche strutturali, possono metterci centinaia di anni per deteriorarsi, disperdendosi poi nell’ambiente. Meglio comprare un buona lavasciuga, destinata a durare a lungo nel tempo: ne beneficerà sia il tuo portafoglio che l’ambiente!

Per questo puoi affidarti alle recensioni di chi l’ha già provata, come la lavasciuga Midea MF200D80WB-E a carica frontale; con questa soluzione puoi lavare e asciugare i tuoi vestiti in soli 60 minuti grazie alla tecnologia Turbo wash che può far risparmiare fino al 40% del tempo di lavaggio mantenendo le stesse prestazioni di lavaggio elevate. Non solo: con la connessione all’app MSmart Home, puoi tenerti informata sullo stato della tua lavasciuga, gestire la macchina da remoto in qualsiasi momento e controllare i suggerimenti quotidiani per l’utilizzo della macchina!

Offerta Midea Midea MF200D80WB-E Lavasciuga a Carica Frontale

Ottime recensione e ottima qualità-prezzo; un’altra soluzione valida è la lavasciuga Beko versione slim. Un ottimo compromesso salvaspazio ( dimensioni 60x50x84h cm) dall’ottima classe di efficienza energetica (D). Grazie al programma Wash&Wear, 1kg di bucato sarà pronto solamente in 1 ora mentre il programma Hygiene+ combina comandi di temperatura sensibili a cicli aggiuntivi per eliminare definitivamente acari e batteri dal tuo bucat. Se ami il profumo di panni freschi, scegli il programma DrumClean+ con tecnologia AirTherapy che immette una quantità aggiuntiva di aria calda che elimina odori sgradevoli e pulisce a fondo il cestello.

Offerta Beko Beko Hte7726Xa-It Lavasciuga Slim

Se ti vuoi affidare ai grandi marchi, la soluzione è Hoover: la capientissima lavasciuga H-WASH&DRY 500 lava e asciuga fino a 10kg di bucato e garantisce risultati eccezionali prendendosi cura delle fibre grazie al nuovo motore ECO-POWER INVERTER di lunga durata. Hoover ha pensato anche a ridurre gli sprechi, grazie ad una tecnologia che calcola e fornisce la giusta quantità di detergente e ammorbidente fino a 21 cicli.

Puoi sfruttare tutte le sue funzionalità esclusive tramite l’App hOn: puoi controllare i consumi in tempo reale durante i cicli di lavaggio e ottenere informazioni e consigli sulla manutenzione, ma anche potrai far partire o interrompere il ciclo di lavaggio ovunque tu sia, incluso controllare quando il bucato sarà pronto e ricevere avvisi di fine ciclo.

Può essere posizionata in ogni parte della casa perché il nuovo motore, garantito per 10 anni, riduce le vibrazioni ed i rumori durante la fase di lavaggio e centrifuga.

Offerta Hoover Hoover HDE 5106AMBS/1-S Lavasciuga