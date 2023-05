Volete risparmiare? TikTok consiglia di provare il metodo Cash Stuffing

Fonte: istockphoto.com Metodo di risparmio cash stuffing

Nell’epoca del digitale, dove tutto è più effimero e dietro uno schermo, usare il denaro fisico può diventare lo strumento migliore per risparmiare. O così la pensa la Gen Z, che ha fatto dei soldi contanti il nuovo trend di TikTok.

Il metodo cash stuffing è diventato così popolare che l’hashtag ha ora più di 215 milioni di visualizzazioni su TikTok. Ma come funziona esattamente questo trend? E, soprattutto, è effettivamente una buona abitudine finanziaria? Ecco tutto quello che dovete sapere sul cash stuffing, il metodo per risparmiare più amato sui social.

Cos’è e quando è nato il trend

Il cash stuffing è una tendenza di gestione del denaro che sta guadagnando popolarità, in particolare su TikTok, ed è descritto come un metodo di risparmio in cui si riempie una busta o un barattolo con dei contanti ogni volta che si ricevono dei soli.

È come avere un salvadanaio, ma la premessa di base del cash stuffing è che bisogna mettere da parte soldi in modo costante (ad esempio all’inizio di ogni mese) e dividere i risparmi in diverse categorie.

Sebbene questo trend stia facendo scalpore online in questi mesi, si basa su un concetto di contabilità chiamato budget di allocazione a base zero, che esiste da anni. Ma perché sta crescendo in popolarità in questo momento?

Il cash stuffing ha iniziato a circolare su TikTok nel 2020, diventando virale in questi ultimi mesi, dove gli utenti hanno iniziato a condividere video di loro stessi che riempivano questi “salvadanai” con contanti e mostravano quanto avevano risparmiato nel tempo.

I video hanno attirato l’attenzione di molti giovani che cercavano metodi per mettere da parte qualche soldo, ma in modo meno pesante mentalmente. Il trend è infatti diventato famoso grazie alla sua semplicità, e al fatto che è tangibile e gratificante.

Come prendere parte

Prima di prendere parte a questo trend è bene rivedere le proprie abitudini di spesa e gli obiettivi di risparmio. Dopo aver valutato le vostre spese in relazione ai vostri obiettivi finanziari, potete iniziare con il cash stuffing.

Prendere parte a questo trend è facile e potete iniziare con pochi semplici passi. Prima di tutto, scegliete quanti e quali contenitori dedicare ai vostri risparmi. Poi decidete la percentuale di soldi che volete destinare al cash stuffing. Ogni volta che ricevete un pagamento (che sia la paghetta dei vostri genitori o lo stipendio per il vostro lavoretto), separate la percentuale stabilita e mettetela nel vostro contenitore. Potete inoltre rendere l’esperienza più coinvolgente personalizzando questo “salvadanaio” o tenendo traccia dei progressi con note o segni visivi. Ricordate di essere costanti e resistere alla tentazione di usare questi soldi, mantenendo l’obiettivo a lungo termine di accumulare risorse finanziarie per ciò che volete voi.

I pro

Il cash stuffing può offrire diversi benefici per coloro che lo praticano. Innanzitutto, è un metodo tangibile di risparmio che consente alle persone di vedere fisicamente il loro denaro accumularsi nel tempo, il che può essere gratificante e motivante. Questo approccio, inoltre, può aiutare a sviluppare abitudini di risparmio più solide e a migliorare la consapevolezza finanziaria. Se infatti imparate a destinare costantemente una parte del vostro reddito (sia esso proveniente da una paghetta o da un lavoretto) per il cash stuffing, questo vi aiuterà a creare una disciplina finanziaria e ad evitare la tentazione di spendere in modo impulsivo. Vedere il salvadanaio diventare sempre più pieno vi darà una sensazione di sicurezza e infonderà fiducia nella vostra capacità di risparmiare. Inoltre, il trend del cash stuffing ha preso così tanto piede perché è un metodo flessibile e personalizzabile. Volete mettere da parte i soldi per una vacanza con le amiche? O state risparmiando per comprarvi qualcosa che vi piace? In ogni caso, siete voi a decidere la percentuale di soldi da destinare al risparmio e adattarla alle proprie esigenze. E i contro