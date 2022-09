Studiare e lavorare contemporaneamente è possibile? Sì, seguendo questi consigli

Fonte: 123rf.com Studiare e lavorare insieme: ecco come fare

Trovarsi un lavoretto durante gli anni dell’università è un qualcosa di abbastanza comune. C’è chi lo fa per potersi pagare parte degli studi senza gravare completamente sulle finanze familiari, oppure semplicemente per rendersi un po’ più indipendenti. Ma portare avanti università e lavoro è tanto lodevole quanto impegnativo.

Dividere le proprie giornate tra le lezioni, lo studio e il lavoro può essere infatti assai arduo e a tratti scoraggiante. Spesso sembra una vera e propria impresa titanica, e ci si sente come se non si ha il tempo di fare assolutamente niente – neanche vedere i propri amici per fare due chiacchiere. Ma non scoraggiatevi. Coniugare studio e lavoro è possibile. Serve solo tanta forza di volontà, una buona dose di pazienza e tenacia e un’ottima organizzazione. Ecco tutti i nostri consigli su come conciliare studio e lavoro.

1. Organizzate al meglio le vostre giornate

Saper organizzare le proprie giornate e i propri impegni è sicuramente uno dei segreti per riuscire a studiare e lavorare contemporaneamente ottenendo ottimi risultati in entrambi i settori. Pianificate il vostro carico di lavoro all’inizio di ogni settimana: segnatevi in agenda gli orari delle lezioni e i turni che dovete fare a lavoro.

Calcolate anche il tempo necessario che vi servirà per rivedere gli appunti, studiare e prepararvi agli esami. Pianificate tutto nel vostro calendario, aggiungendo anche gli altri impegni che avete, in modo da avere una visione chiara di come tutto si adatta.

2. Ponetevi degli obiettivi

Quando si studia e si lavora allo stesso tempo, le giornate possono diventare assurde e le ore sempre troppo poche. A volte potrebbe capitarvi di sentirvi sopraffatti e vi ritroverete e dubitare la scelta di fare entrambe le cose contemporaneamente. La vostra determinazione viene messa a dura prova.

Ponetevi allora degli obiettivi, e ricordatevene in questi momenti difficili. Attenzione però a essere realistici riguardo quello che volete raggiungere. Per esempio se pensate di poter riuscire a preparare solo due esami questo semestre per via del carico di lavoro, non aumentate la pressione aggiungendo cose da fare extra.

3. Sfruttate al massimo i tempi morti

Se state sia studiando che lavorando, può sembravi di non avere tempo per fare niente altro. Probabilmente è così. E per questo è importante imparare a utilizzare il tempo libero che avete in modo costruttivo. Farlo vi aiuterà a bilanciare il carico di lavoro quotidiano e le ore di studio in modo più efficace.

Per esempio, se siete dei pendolari e dovete prendere i mezzi pubblici per andare al lavoro, invece che leggere un libro o ascoltare la musica perché non riguardate gli appunti delle lezioni? Oppure, avevate previsto che un lavoro vi impiegasse un certo numero di ore ma avete finito prima? Sfruttate al meglio questi tempi di inattività: sono minuti preziosi per fare qualcosa di utile.

4. Trovate il metodo di studio per voi più efficace

Può essere difficile concentrarsi sullo studio quando si sta dividendo il proprio tempo tra università, lavoro e vita sociale. Entrare nella mentalità giusta e trovare per il metodo d’apprendimento per voi più adatto è quindi la chiave per una sessione di studio produttiva.

Ognuno ha il suo. Per certi studenti, ad esempio, è fondamentale seguire le lezioni, altri invece preferiscono buttarsi a capofitto nei libri indicati dal professore. C’è chi memorizza velocemente semplicemente leggendo gli appunti e chi invece preferisce ripetere i concetti chiave e voce alta. Trovare il metodo di studio più efficace per voi vi aiuterà a preparavi meglio per gli esami e in tempi più brevi.

5. Non esagerate: anche rilassarsi è importante

Quando si lavora e si studia contemporaneamente, è facile mettere in secondo piano i propri bisogni e la propria salute. Non c’è però niente di più sbagliato. Farsi assorbire completamente sia dal lavoro che dallo studio può causare stress e ansia, e portare al burnout.

È fondamentale quindi dedicare del tempo anche al relax e alle attività che più vi fanno star bene. Divertirsi un po’ nel tempo libero può farvi solo del bene. Concentratevi infine anche sulla vostra salute fisica e mentale: assicuratevi di dormire abbastanza ore, seguite un’alimentazione sana e bilanciata e rimanete attivi.