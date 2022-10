I migliori film da guardare per una notte di Halloween davvero spaventosa 🎃

Fonte: istockphoto Film di Halloween

Proprio come il Natale ha la sua musica e San Valentino ha i suoi cioccolatini, Halloween semplicemente non sarebbe Halloween senza i suoi film spaventosi. Le zucche intagliate, i costumi e le ragnatele in giro per casa sono sicuramente piacevoli, ma per creare davvero l’atmosfera serve qualcosa in più.

Non c’è infatti niente di meglio che una serata davanti alla tv a guardare film con zombi, streghe e incantesimi per farvi rizzare i capelli per farvi entrare nello spirito della stagione spettrale.

Non dovete per forza essere un fan dell’horror per apprezzare un buon film di Halloween: alcuni di questi film non sono nemmeno così spaventosi! Sono solo pieni del divertimento che rende questa festa unica nel suo genere.

Se quindi, nel weekend più pauroso dell’anno, avete in programma una serata a casa tra amici e compagni di classe non c’è niente di meglio da fare che ordinare la pizza, tirar fuori le caramelle, spegnere tutte le luci, e fare una maratona dei migliori film di Halloween. Qui ne trovate 5 che pensiamo possano piacervi.

Hocus Pocus

Classico film celebrativo di Halloween, Hocus Pocus delizia il pubblico già da tre decenni. La commedia horror originale vede Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nei panni di tre streghe resuscitate accidentalmente ad Halloween in Salem, Massachusetts. A deliziare i fan è arrivato in questi giorni anche il sequel. Entrambi i film di Hocus Pocus sono disponibili su Disney +. Se non siete dell’umore giusto per la paura vera, questo è il compromesso perfetto.

Auguri per la tua morte

Disponibile su Amazon Prime, questo film del 2017 racconta le vicende di una studentessa universitaria di nome Theresa (Tree) che si sveglia sempre nello stesso giorno: quello del suo compleanno. Ma alla fine della giornata Tree muore, per le coltellate di un maniaco che indossa una maschera da bambino piccolo. Per spezzare l’incantesimo Tree cercherà di smascherare il suo killer, ma dovrà rivivere in continuazione gli stessi eventi. Se poi vi è piaciuta la storia, potete guardare il sequel Ancora auguri per la tua morte.

Jennifer’s Body

Scritto dal premio Oscar Diablo Cody, Jennifer’s Body è interpretato da Amanda Seyfried nei panni di Needy, la cui amica d’infanzia, Jennifer (Megan Fox) è una delle ragazze più belle e ammirate della scuola. C’è però un problema: Jennifer è posseduta da un demone e non riesce a smettere di uccidere i ragazzi e i compagni di scuola. Disponibile su Disney + e perfetta per il weekend di Halloween, è una commedia horror femminista che piacerà a tutte.

Psycho

Ovviamente, nell’elenco dei film più spaventosi di Halloween non poteva mancare un classico come Psycho. Film degli anni ’60 diretto da Alfred Hitchcock, è diventato uno dei titoli più noti del genere horror/thriller. La trama è famosa: Marion Crane, impiegata in una società immobiliare, scappa con 40.000$ rubati dalle casse della ditta. Nella fuga, decide di fermarsi nel Motel gestito dal giovane e inquietante Norman Bates e dalla madre, che però vive rintanata nella casa attigua al Motel stesso. Un grande classico che vi lascerà senza fiato per una serata davvero coi brividi.

Monster House

Alla sua uscita, questo film d’animazione è stato un vero e proprio successo (sia commerciale che per la critica). Monster House racconta la storia di tre adolescenti scoprono che la casa dei loro vicini è in realtà un mostro vivente e spaventoso. Si verificano infatti misteriosi episodi nel loro quartiere, e i ragazzini si convincono che è loro compito liberare la dimora posseduta dallo spirito senza pace di Nebbercracker e proteggere così la città. Disponibile su Netflix, è il film di Halloween perfetto per tutti i gusti.