I migliori horror del 2022, da non farvi dormire la notte

Fonte: IPA Ethan Hawke in The Black Phone

Per gli amanti del genere e per chi volesse provare un po’ di adrenalina, la bibbia del cinema Variety ha stilato la lista dei migliori horror del 2022.

Variety sottolinea come molti dei migliori titoli dell’anno hanno attinto rabbie e paure ricorrenti e incombenti in questo preciso momento storico: dal degrado ambientale (“Crimini del futuro”), all’oppressione delle donne (“Men”), dalla cultura tossica di Internet (“Scream”), al tema della sorveglianza (“Watcher”) fino alla repressione sessuale (“X”). Perché da sempre l’horror gioca sui nostri terrori più inconsci o manifesti, e per questo attrae e infastidisce al tempo stesso.

Ecco la lista, a voi la scelta: