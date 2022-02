Courteney Cox a 57 anni trasformata dai ritocchini: “Ero pazza. Ho detto basta”

Friends: i protagonisti della serie ieri e oggi

La bellissima Courteney Cox si apre al suo pubblico parlando di un argomento complicatissimo, soprattutto per un’attrice che deve sopravvivere in un settore spietato con le donne: la pressione esercitata sul loro aspetto fisico è enorme e ai primi segni dell’età che avanza vengono messe da parte, prontamente sostituite da nuove leve più giovani. Il ritocchino sembra quindi dovuto, se non una procedura ormai standard per continuare a risultare belle, perfette, sulla cresta dell’onda. Courteney, 57enne, si è sottoposta a sua volta a numerosi interventi di chirurgia estetica, arrivando però a un punto in cui non si riconosceva più.

Courteney Cox, la chirurgia estetica

Courteney Cox racconta di non essersi resa conto di quanto ‘strana’ sembrasse” dopo essersi sottoposta a procedure cosmetiche. L’attrice ha ammesso di aver cercato di combattere l’invecchiamento – come tante altre sue colleghe – “iniezioni” di botox, filler e altri trattamenti anti età, ma alla fine si è resa conto di essere “impazzita” e ha deciso di non ripetere mai più l’esperienza, decidendo di invecchiare con grazia.

Ha aperto il suo cuore su un argomento molto intimo e difficile, raccontandosi al Sunday Times Style: “C’è stato un momento in cui mi sono detta ‘Oh, sto cambiando. Sto invecchiando‘. Ho quindi cercato di inseguire quella [giovinezza, ndr] per anni. Non mi sono resa conto che, cavolo!, dopo i ritocchini sembravo davvero strana e stavo facendo al mio viso cose che non farei più”.

Courteney Cox, prima e dopo

Courteney racconta che sta riflettendo a lungo sulla possibilità di postare su Instagram una foto di lei con i ritocchini messa a confronto con una foto di adesso, dicendo: “Scriverei [come didascalia, ndr] ‘il giorno in cui ti rendi conto di cosa stavano parlando i tuoi amici'”. Ebbene sì, gli amici cercavano di farle capire che stava esagerando: “Perché la gente parlava di me, almeno credo. C’è stato un periodo in cui mi sono detta: ‘Devo smettere. Tutto ciò è semplicemente folle'”.

Courteney Cox, il suo nuovo aspetto

Avendo ufficialmente rinunciato i ritocchini, Courteney racconta che adesso ama provare nuovi prodotti per la skin care. Purtroppo sente ancora una intensa pressione sul suo aspetto che la costringe a pensare di dover essere bella e perfetta a ogni costo – e il mondo dello spettacolo sembra poco cosciente di questo effetto manipolatorio sulle donne. Ha spiegato: “Il controllo sull’aspetto è ancora intenso, ma non so se potrebbe mai essere più intenso della pressione che metto su me stessa”. Svela che proverà qualsiasi prodotto – che non richieda un intervento estetico, chiaramente – per cercare di sentirsi a posto con se stessa.

Courteney Cox e l’età

L’ex star di Friends “non riesce a credere” che a breve compirà 60 anni, un traguardo importante da raggiungere: “Oh Dio, è così difficile da sentire o da dire. Non posso crederci. Non c’è niente di sbagliato nell’avere 60 anni, ma non posso crederci. Il tempo passa così in fretta”. La vita le ha però dato tanto: “Non c’è dubbio che sono più con i piedi per terra di prima, ho imparato così tanto nella mia vita – cosa godermi, cosa cercare di fare di più e smettere di fare”. Fidanzata con il 45enne Johnny McDaid, con una una figlia di 17 anni – Coco – avuta dall’ex marito David Arquette, conclude così: “Mi sento giovane. Ho un sacco di amici trentenni e non ci penso. Per me abbiamo la stessa età finché non non ci faccio davvero caso”.