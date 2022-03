Jamie Lee Curtis non si nasconde più: “Non mi sono mai sentita così libera”

Jamie Lee Curtis è una delle attrici più iconiche del cinema. Ma c’è molto di più oltre all’indiscutibile talento di questa figlia d’arte che nella sua carriera è riuscita a spaziare da un genere all’altro, con una disinvoltura che è propria solo delle grandi. C’è la forza di una donna che all’età di 63 anni ha raggiunto una consapevolezza tale da potersi permettere il “lusso” di non nascondersi più. E in uno dei suoi ultimi post su Instagram lancia un messaggio prezioso che tutte noi dovremmo imprimere nelle nostre menti.

Jamie Lee Curtis e il diritto a non nascondersi

Il mondo del cinema, come quello della moda e in ultimo dei social, ci ha sempre incantato con immagini di donne (e uomini) che rasentano la perfezione. Ideali spesso irraggiungibili ma che ci spingono il più delle volte a vederci in modo distorto, mettendoci nelle condizioni di non apprezzarci per ciò che siamo realmente, nel bene e nel male. In fondo non siamo belle anche per i nostri difetti, che ci rendono uniche?

Che un messaggio del genere arrivi da un’icona del cinema come Jamie Lee Curtis è quanto dire. Lei che è stata un sogno proibito per molti, capace di incarnare un prototipo di bellezza unico nel suo genere con grande sensualità e quel pizzico di ironia, che non guasta mai. Oggi però, con i suoi 63 anni e alle spalle una carriera ricca di successi, ha deciso di dire basta a quella macchina cinematografica che spinge le attrici in particolare a nascondere i difetti, con quella pretesa di sembrare più giovani, mascherando la propria essenza.

In un post su Instagram la splendida Jamie Lee Curtis si è mostrata per la prima volta nei panni di Deirdre Beaubeirdra, personaggio che interpreta nel suo ultimo film, Everything Everywere all at once, spiegando ai suoi tanti follower la condizione che ha imposto alla produzione per accettare il ruolo: “Nel mondo c’è un’industria – un’industria da miliardi di dollari, trilioni di dollari – per nascondere le cose. Correttori. Modellatori del corpo. Riempitivi. Procedure. Capi di abbigliamento. Accessori per capelli. Prodotti per capelli. Tutto per nascondere la realtà di chi siamo. E la mia istruzione per tutti era: voglio che non si nasconda nulla”.

Jamie Lee Curtis, la libertà di essere se stesse

Niente da nascondere con quintali di make-up, né con guaine contenitive o altri “trucchi” del mestiere che rimodellano la propria immagine al punto tale da essere irreale. Jamie Lee Curtis, che ha mosso i primi passi nel mondo del cinema sin da giovanissima, lancia un messaggio importante: basta coprirsi, basta essere qualcos’altro rispetto a se stessa.

“Mi risucchio lo stomaco da quando avevo 11 anni – ha scritto nel post di Instagram -, quando inizi a essere consapevole dei ragazzi e dei corpi, e i jeans sono super attillati. Ho deciso in modo molto specifico di abbandonare e rilasciare ogni muscolo che stringevo per nascondere la realtà. Quello era il mio obiettivo. Non mi sono mai sentita più libera dal punto di vista creativo e fisico, non vedo l’ora che tutti vedano”.

E noi non vediamo l’ora di ammirarla nei panni della stravagante Deirdre Beaubeirdra, ruolo perfetto per mettere (ancora una volta) a frutto tutto il suo talento nella commedia. Un personaggio ancor più prezioso, quello della maturità e della consapevolezza di essere, finalmente, libera.