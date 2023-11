Fonte: IPA Diletta Leotta, passeggiata di coppia con Loris Karius: belli e innamorati (ma senza Aria)

Diletta Leotta sta vivendo un periodo molto felice. La conduttrice televisiva, infatti, è al settimo cielo per l’arrivo della piccola Aria. La bambina, nata dall’amore con il calciatore Loris Karius, ha illuminato la vita della vip, che ama condividere delle foto dolci della sua nuova esperienza da mamma. Diletta Leotta, infatti, regala di frequente ai suoi ammiratori degli scatti con la piccola di casa, come ha fatto anche di recente in occasione della festa di Halloween.

Diletta Leotta festeggia il primo Halloween di Aria

Diletta Leotta è diventata mamma da pochi mesi. La presentatrice sportiva, infatti, ha dato alla luce la sua piccola Aria lo scorso agosto in un giorno davvero particolare. Infatti la cucciola di casa è nata precisamente lo stesso giorno della mamma e per festeggiare il giorno più importante dell’anno di entrambe, Diletta Leotta ha deciso d’organizzare una magnifica festa a Milano con tanti amici vip e parenti.

La conduttrice televisiva ha anche rivelato quanto sia cambiato il suo modo di vedere le cose dopo l’arrivo della piccola e le sue abitudini. La presentatrice ha condiviso con i suoi ammiratori, infatti, anche le notti insonni passate a cullarla. Diletta Leotta, infatti, ci tiene a regalare ai suoi sostenitori dei frammenti della sua nuova vita da mamma attraverso delle foto postate sul suo account Instagram ufficiale.

Anche di recente, la presentatrice sportiva ha deciso di raccontare la sua nuova vita ai suoi followers con un post, corredato da uno scatto, in cui si vede la giornalista sportiva teneramente abbracciata alla sua piccola. La foto era corredata da una speciale didascalia: “Ci prepariamo per il nostro primo Halloween”. Nello scatto, infatti, la piccola Aria presentava un particolare look. Diletta Leotta ha deciso di vestire la sua piccola da zucca, scegliendo una tutina intera arancione, completa di cappuccio. Nella parte posteriore l’indumento da bambini presentava il classico sorriso delle zucche di Halloween.

Diletta Leotta condivide una foto con Aria per Halloween, le critiche

Diletta Leotta ha deciso di travestire la piccola Aria in occasione della sua prima festa di Halloween. Per la piccola di casa, la presentatrice sportiva ha scelto un costume da zucca, mentre la conduttrice televisiva ha optato per un look total black. Nella foto postata sui social dalla giornalista, infatti, di vede la stessa indossare un pantalone comodo nero e una top coordinato, decorato da piume.

Diletta Leotta ha scelto di condividere lo speciale look di Aria, creando un post su Instagram, come già fatto in passato per un altro outfit particolare indossato dalla neonata. Il post di Diletta Leotta, condiviso in occasione della festa di Halloween, ha ottenuto molti commenti positivi: “Bellissimeee, sei una mamma con un cuore grande”. I followers della presentatrice sportiva hanno apprezzato il costume da zucca di Aria: “Che carina la piccola zucchetta Aria” e “Dolcezza infinita, che bel vestitino Aria. Meravigliose, felicità, amore, dolcezza, tenerezza tutto in una foto”.

Purtroppo, sotto il contenuto social non sono mancate anche le critiche: “Eh sì, la bambina preparata dalla babysitter, data alla mamma Giusto per la foto!”. C’è chi ha anche criticato la neomamma per aver deciso di festeggiare Halloween: “Inappropriato per una mamma festeggiare feste pagane”.