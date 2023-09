Diletta Leotta festeggia il primo mese di Aria con un outfit sorprendente

Le critiche al tenero post di Diletta Leotta

I soliti haters hanno, infatti, criticato il vestito scelto da Diletta Leotta: “ Abito inappropriato per una mamma” e ancora “ Vedere queste foto di una donna che ostenta l’essere tornata in formissima a un mese dal parto non è un bel messaggio”. Molti commenti, invece, hanno esaltato l’outfit coordinato della giornalista sportiva e della figlia: “Arcobaleno d’amore”, “Dile sei bellissima…..quanta rabbia fa la tua bellezza e il tuo fascino…..guarda passa e va’…. l’immagine più bella che trasmetti! Ma che belle vestite coordinate” e ancora “E ne verranno altri…mesi e anni, e saranno sempre più belli, tanti auguri. Qui vedo un arcobaleno di bellezza amore e gioia”.

Anche molti volti noti dello spettacolo hanno espresso la loro ammirazione per il post della conduttrice radiofonica. A fare gli auguri ad Aria sono arrivati i commenti di Baby K, Elena Barolo, Orietta Berti e Michelle Hunziker: “Che belle!!!”.