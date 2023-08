Diletta Leotta, la prima uscita con Aria: 10 giorni da mamma con l’amico di sempre

Diletta Leotta raggiante. Nello sguardo, nel sorriso… e anche nel look. Per la prima uscita per le strade di Milano con la piccola Aria ha scelto un completo di t-shirt e pantaloncini corti rosso vivo. A completare l’outfit per l’uscita un paio di ciabatte sportive beige e degli occhiali da sole scuri. Se il gusto della Leotta in fatto di stile non è una novità, quello che porta tra le mani lo è per certo. La conduttrice ha condiviso con i propri follower di Instagram la prima foto di un’uscita con la figlia Aria, nata il 16 agosto, proprio nel giorno del suo compleanno. Tra le mani, infatti, porta la carrozzina della piccola e, al suo fianco, c’è l’inseparabile amico di sempre: il cagnolino Lillo al guinzaglio. Il commento alle immagine è semplice e breve: “Passeggiatina in tre”, con tanto di cuore rosso.

Insomma, la conduttrice si sta abituando alla sua nuova vita da genitore e, dato che si sente (e appare) in ottima forma, ha deciso di uscire con la piccola. Sono passati 10 giorni dal parto e la vita da neo mamma scorre intensa. La Leotta se la sta godendo al massimo, tant’è che i fan non possono fare a meno di notare la sua assenza dai social, almeno rispetto al solito. Inutile dire che il nuovo post Instagram di Diletta Leotta ha riscosso moltissimo successo: in pochi minuti la conduttrice ha totalizzato migliaia di like e commenti. Qualcuno dei suoi fan le ha scritto: “Sei già tornata super in forma”, “Sarai una mamma in gamba” oppure “Troppo carino e simpatico Lillo: la tua guardia del corpo”.

La prima foto con la figlia Aria

La conduttrice e il calciatore stanno condividendo sui propri profili social alcune immagini che segnano i momenti più importanti ed emozionanti della loro nuova vita. Dopo l’arrivo a casa e le “presentazioni” in famiglia immortalate dalla Leotta e dopo la dolce dedica di Loris Karius per la figlia, ora i ricordi condivisi hanno un gusto di quotidianità tutto diverso.

Pochi giorni fa Diletta Leotta ha postato sul suo profilo Instagram una foto, la prima da mamma e figlia, che la ritrae in un momento intimo, delicato e che riempie tutti i giorni delle neo-mamme. Si tratta infatti di uno scatto che la vede impegnata nella poppata notturna (appena conclusa probabilmente), con Aria tra le braccia, mentre sullo sfondo brillano le luci di Milano avvolta nel buio. “Notti piene d’amore”, il commento stringato, ma pieno di significato, con cui ha accompagnato l’immagine.

Un’immagine che è stata anche in grado di suscitare, agli occhi delle mamme che seguono con interesse le “tappe” da genitore di Diletta, il ricordo indelebile di quelle poppate notturne, così sfiancanti, ma anche così preziose, in grado di creare un legame duraturo e intimo con i propri figli e figlie.