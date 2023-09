Diletta Leotta: il party da sogno “in ritardo” per il compleanno della presentatrice

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

Diletta Leotta è una bellissima neo-mamma. Infatti la giornalista sportiva ha dato alla luce una bellissima bambina lo scorso 16 agosto, avuta dalla storia d’amore con il compagno Loris Karius. I neo genitori hanno chiamato la piccola, Aria e, sui social, la conduttrice spesso condivide i suoi teneri momenti da mamma. Diletta Leotta ha raccontato, infatti, le notti passate a cullare Aria, ma anche la loro prima uscita all’aria aperta.

La conduttrice televisiva ha partorito precisamente il giorno del suo compleanno, infatti, anche Diletta Leotta è nata il 16 agosto. Proprio per questo splendido evento, la giornalista sportiva non ha potuto festeggiare il suo giorno speciale e, di recente, ha deciso di organizzare una festa per celebrare il suo compleanno, anche se quasi a un mese di distanza dal giorno in cui ha compiuto veramente gli anni.

I dettagli della festa di compleanno di Diletta Leotta

Diletta Leotta è diventata mamma il giorno del suo compleanno. Per festeggiare al meglio il doppio evento felice, la conduttrice televisiva ha tenuto una splendida festa, raccontata nelle sue storie di Instagram. Per il favoloso party, Diletta Leotta ha scelto d’indossare un abito corto nero, con fili di stoffa arricciata che partivano dal vestito per arrivare fino ai piedi. Le scarpe, scelte dalla conduttrice, erano in tinta con il resto dell’outfit e avevamo un brillante laccetto gioiello intorno alla caviglia. Al collo, la giornalista ha indossato un girocollo prezioso e i capelli, invece, li ha lasciati sciolti e mossi.

La festa di compleanno si è svolta nella terrazza di un grattacielo milanese e tutto l’evento è stato coordinato da Silvia Slitti, event planner Moglie di Giampaolo Pazzini. La stessa professionista ha raccontato sui social la cena speciale organizzata per Diletta Leotta e per i suoi ospiti: “A special dinner for Diletta e Aria”. Per il party indimenticabile è stato preparato un tavolo imperiale, decorato da fiori bianchi, candeline, lampade in tinta e piatti riccamente decorati.

Sul tavolo della festa si trovava il menù della serata, firmato da Alessandro Borghese, chef del party. La star della cucina ha dilettato gli ospiti della conduttrice con dei piatti unici. La cena si è aperta, infatti, con un finger aperitif a base di polpo alla brace con salsa di olive di Novellara, carciofo alla romana con crema di cacio e salsa alla menta e mini supplì. In seguito sono stati serviti agli ospiti una cacio e pepe e un vitello finemente preparato e accompagnato.

Gli ospiti vip presenti al compleanno di Diletta Leotta

Alessandro Borghese ha preparato il menù della festa di compleanno di Diletta Leotta. Dopo i ricchi piatti, la cena è stata completata da una gelée di pere caramellate con streusel alla nocciola e da una sbrisolona al mais con cremoso al cioccolato bianco. Per concludere il party sono state preparate due torte, per festeggiare sia il compleanno della giornalista, che l’arrivo della piccola Aria. Infatti i due dolci celebravano i due eventi speciali: “Welcome Aria, happy birthday Diletta”. A tagliare la torta con Diletta Leotta, il compagno Loris Karius.

A vivere questo momento importante della conduttrice tanti ospiti vip: Costanza Caracciolo e Christian Vieri, Roberta Sinopoli e il marito Claudio Marchisio ed Elena Barolo. Michelle Hunziker ha cantato “Tanti auguri a te” alla festeggiata e Baby K e Sofia Scalia dei Me contro te si sono scatenate con l’intrattenimento musicale scelto. Era presente anche Daniele Battaglia, che ha condiviso un’esibizione canora di Diletta sulle note di “A star is born”.