Diletta Leotta, Loris Karius fa sul serio. E lei torna già in campo dopo il parto

Diletta Leotta e Loris Karius sono protagonisti di una storia d’amore che ha vissuto mesi intensi. La coppia ha da poco dato il benvenuto alla piccola Aria, la prima amatissima figlia, e a dispetto di quanto alcuni pensassero è più unita che mai. C’è chi non avrebbe mai scommesso su questa relazione, ma le parole del portiere del Newcastle sono più chiare che mai: Karius fa sul serio con la sua compagna che, intanto, è già tornata al lavoro più in forma che mai.

Loris Karius, l’amore per Diletta Leotta oltre le distanze

Siamo abituati a vedere Diletta Leotta sotto i riflettori o tra le pagine dei giornali, ma stavolta è stato il compagno Loris Karius a rilasciare un’intervista al Corriere della Sera. Un’occasione per parlare di calcio, il suo pane quotidiano, ma soprattutto per ribadire quanto ormai appare chiaro: tra lui e la conduttrice sportiva c’è un legame intenso che, seppur sbocciato all’improvviso, nel giro di poco tempo è cresciuto sempre più e non accenna ad affievolirsi.

È lo stesso Karius a ricordare quel primo fatidico incontro: “Quella sera a Parigi ho capito di avere di fronte una persona speciale – ha detto nell’intervista -. Mi è piaciuta al primo sguardo. Tra noi c’è stata una connessione automatica, un’intesa particolare. È bello che abbia pensato subito ai bambini”. Qualcosa di spontaneo e naturale, due persone che si incontrano per la prima volta e si piacciono “senza etichette”.

Per lei ha speso ancora una volta parole stupende, sottolineando quanto stia bene quando sono insieme. Momenti preziosi ma, purtroppo, anche piuttosto rari visti gli impegni lavorativi di entrambi. Una “relazione a distanza”, come lui stesso la definisce, ma totalmente avulsa da dissapori e gelosie che non farebbero altro che accrescere inutili tensioni.

Loris Karius, papà innamorato della piccola Aria

Il portiere del Newcastle è sempre più innamorato della sua compagna, con la quale non nasconde di avere dei progetti a lungo termine: “Con lei ho scelto di fare una famiglia. Il nostro piano è stare insieme per il resto delle nostre vite“, ha affermato senza troppi giri di parole. Una dichiarazione d’amore inequivocabile, resa ancor più bella alla luce della nuova esperienza da genitori che entrambi stanno vivendo con grande entusiasmo.

Karius è un papà felice che ama profondamente la piccola Aria, nata lo scorso 16 agosto: “Mi piace pensare che c’è questo scricciolo che ha bisogno di me – ha spiegato al Corriere -. Se ho una giornata stressante e lei è a casa, mi basta prenderla in braccio e tutto diventa bello. È un dono, con lei riesco a dare il giusto peso alle cose che prima mi sembravano importanti. Mi godo tutto il tempo insieme”.

Diletta Leotta torna in campo a poche settimane dal parto

La vita di Diletta Leotta si è arricchita della gioia di diventare mamma ma, da donna energica quale è, ci ha messo pochissimo per tornare in forma (a dir poco smagliante) e dopo poche settimane dal parto si prepara già a tornare in campo. Un luogo che per lei significa tanto, forse tutto: quello che l’ha consacrata tra le conduttrici sportive più amate di sempre, ammirata dalle donne e segretamente (ma non troppo) amata dai tifosi.

Così la punta di diamante di Dazn torna a bordo campo sabato 16 settembre per un’occasione speciale: il derby Inter-Milan, che si gioca allo stadio di San Siro. Il video (ironico) che preannuncia l’attesissimo ritorno della Leotta ha già collezionato decine di commenti e apprezzamenti. E noi non vediamo l’ora di ammirare questa super mamma in tutto il suo splendore.