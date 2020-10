Perché è famosa Gal Gadot

editato in: da

Fisico da amazzone e grande talento, Gal Gadot è una fra le attrici più apprezzate del momento. Dopo aver interpretato Wonder Woman nel 2017, diventando un’eroina dei fumetti DC, presterà il volto a Cleopatra. Classe 1985, è nata a Petah Tikva, in Israele, il suo nome significa “onda”, mentre il cognome vuol dire “riva”. Sin da piccolissima ha mostrato una grande propensione per lo sport. Per anni ha praticato a livello agonistico pallavolo, pallacanestro e tennis, ma soprattutto karate, diventando cintura nera terzo dan.

Nel 2004, a soli diciannove anni, ha vinto il titolo di Miss Israele. In seguito è volata in Ecuador per partecipare a Miss Universo. Di nuovo in patria, Gal Gadot ha prestato servizio come soldatessa delle Forze di difesa israeliane per due anni, diventando istruttrice di combattimento. Nel frattempo ha coltivato anche la carriera di modella e nel 2007 ha partecipato a Women of the Israeli army, un servizio fotografico realizzato da Maxim. Le foto di Gal hanno ottenuto un enorme successo: la sua immagine è stata usata per la copertina del New York Post e nel 2013 la Gadot è diventata una fra le modelle israeliane più pagate al mondo.

Lei però non ha mai abbandonato la voglia di costruirsi un’altra carriera oltre a quella nella moda. Si è iscritta alla facoltà di Legge e ha iniziato a studiare recitazione. Dopo aver recitato nella serie tv Bubot, ha ottenuto un ruolo in Fast & Furious – Solo parti originali. In seguito ha recitato in numerosi film di successo, da Notte folle a Manhattan a Innocenti bugie, sino a Entourage e The Beautiful Life. Nel 2013, Gal Gadot ha ottenuto il ruolo di Wonder Woman che ha segnato una svolta nella sua carriera. Ha recitato anche in Justice League, Batman vs Superman: Dawn of Justice, Criminal, Le spie della porta accanto e Assassinio sul Nilo.

Il suo prossimo progetto sarà quello di Cleopatra, come ha annunciato lei stessa su Twitter: “Con Patty Jenkins e la sceneggiatrice Laeta Kalogridis porteremo la storia di Cleopatra sul grande schermo in un modo in cui non era mai stata rappresentato prima d’ora. Mi piace affrontare nuovi viaggi. Amo l’eccitazione dei nuovi progetti, l’emozione di dare vita a nuove storie. Raccontare per la prima volta la sua storia con gli occhi di una donna sia davanti che dietro la macchina da presa: Cleopatra è un film che volevo fare da molti tempo”.

La notizia ha scatenato accese polemiche e la giornalista Sameera Khan ha scritto: “Chi mai a Hollywood ha pensato che sarebbe stata una buona idea scegliere una israeliana come Cleopatra quando c’è una fantastica attrice araba come Nadine Njeim? Vergognati Gal Gadot: il tuo paese ruba la terra agli arabi e tu ci rubi i ruoli al cinema…”. La sceneggiatrice Laeta Kalogridis ha però chiarito: “Cleopatra è stata la più famosa donna greco-macedone della storia”.

Nonostante sia ormai una diva internazionale, Gal Gadot è molto riservata e si sa poco della sua vita privata. Grazie alla passione per il motociclismo ha conosciuto Yaron Versano, imprenditore israeliano sposato nel 2008. La coppia ha avuto due figlie, la prima nel 2011 e la seconda 2017, che ha sempre protetto dai riflettori e dai gossip.