Ascolti tv del 24 ottobre, torna Don Matteo e non ce n’è più per nessuno

Don Matteo 14 è tornato con la seconda puntata su Rai 1 e lascia ben poca speranza agli altri programmi del giovedì sera per quanto riguarda gli ascolti tv. Canale 5 cerca di difendersi mandando in onda un nuovo episodio di Endless Love.

Dopo il debutto trionfante della scorsa settimana, il pubblico televisivo si è concentrato sulle nuove avventure di Don Matteo, alias Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Dopo il matrimonio di Anna e Marco che sono partiti per Roma, tutto ruota attorno al nuovo capitano e alla nuova PM che hanno alle spalle una relazione amorosa. Mentre entra in scena il piccolo Bart, un bimbo con la sindrome di Down che vive nelle vicinanze di Spoleto con il padre.

Su Rai 3 Geppi Cucciari, dopo essere stata giudice per una sera a Tale e Quale Show, ha condotto la prima puntata della nuova stagione di Una Splendida Cornice. Ospiti in studio Brunori Sas, Pif, il fumettista Leo Ortolani e Angela Isaac, protagonista di un recente atto di coraggio durante l’alluvione a Catania. A loro si aggiungono il giornalista e storico Paolo Mieli e Ludovico Peregrini, noto per essere “il Signor No” nel leggendario programma Rischiatutto di Mike Buongiorno. Inoltre, spazio alla danza con la performance di Arianna Capodicasa e alle esibizioni musicali della cantautrice Angela Schiatti e di Giulia Mei, che presenterà il suo brano “Bandiera”.

Su Rete 4 Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio ha intervistato la Segretaria del Pd Elly Schlein per ripercorrere i primi due anni del Governo Meloni e, insieme, le più urgenti questioni al vaglio della politica italiana. A seguire, il report sul razzismo delle forze dell’ordine pubblicato dal Consiglio d’Europa.

La terza puntata de Le Iene presentano: Inside su Italia 1 si è occupata del tema Belli a qualsiasi costo.

Prima serata, ascolti tv del 24 ottobre: Don Matteo vince su tutti

Su Rai 1 Don Matteo incolla al piccolo schermo 4.325.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale5 Endless Love ha appassionato 2.528.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 L’Altra Italia intrattiene 206.000 spettatori pari l’1.2%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è seguito da 1.002.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 dopo una presentazione di 24 minuti (1.007.000 – 5.1%) Splendida Cornice segna 931.000 spettatori e il 5.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 968.000 spettatori (6.6%).

Su La7 PiazzaPulita interessa 872.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 l’incontro di Uefa Europa League Fenerbahce – Manchester United ottiene 710.000 spettatori con il 3.5% (pre e post gara nel complesso: 480.000 – 2.3%). Sul Nove la prima puntata dell’ottava stagione de Il Contadino Cerca Moglie raduna 347.000 spettatori (2%).

Access Prime Time, dati del 24 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.293.000 spettatori (21.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.520.000 spettatori (25.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia interessa a 2.925.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 538.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.472.000 spettatori con il 7% (primo episodio: 1.379.000 – 6.7%, secondo: 1.574.000 – 7.4%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre piace a 1.219.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.555.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 963.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 887.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ottiene 1.918.000 spettatori e il 9.1%. Su Tv8 l’approfondimento di Uefa Europa League segna 376.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Chissà Chi è intrattiene 507.000 spettatori con il 2.4%, nella prima parte di 17 minuti, e 668.000 spettatori con il 3.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 24 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al 2.551.000 spettatori pari al 19.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.524.000 spettatori pari al 21.5%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.251.000 spettatori (18.6%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.517.000 spettatori (22.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (403.000 – 3.6%), Medici in Corsia totalizza 297.000 spettatori con il 2.1% nel primo episodio e 404.000 spettatori con il 2.2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 333.000 spettatori (2.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine intrattiene 483.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.572.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 1.000.000 spettatori (5.3%) e Viaggio in Italia sigla 940.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa appassiona 821.000 spettatori (4.4%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 333.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 427.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 323.000 spettatori con il 2.6%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 487.000 spettatori con il 2.6%.