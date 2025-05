Ascolti tv del 29 maggio, Don Matteo vince contro Paolo Bonolis

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ansa Terence Hill in "Don Matteo"

La guerra degli ascolti tv di giovedì 29 maggio è tutta giocata tra Don Matteo 13 su Rai 1 e Avanti un altro! su Canale 5. Il resto della programmazione non vede grandi novità.

Rai 1 ha proposto in replica la seconda puntata di Don Matteo 13, che nonostante non sia una prima visione riscuote sempre un grande successo come confermato dal primo episodio. Così, ritroviamo Terence Hill, alias Don Matteo, sul luogo dell’omicidio di un avvocato che sembra essere legato a un adolescente di nome Federico. Nel frattempo, Valentina muove i primi passi a Spoleto e sviluppa una bella intesa con il PM Nardi. Allo stesso tempo, Anna cerca di dimenticare Sergio, ma Cecchini equivoca le azioni della Capitana e, preoccupato, convince Marco a starle vicino.

Su Canale 5 Paolo Bonolis ha condotto in prima serata Avanti un altro! come sempre accompagnato da Luca Laurenti.

A Dritto e Rovescio su Rete 4 Paolo Del Debbio ha intervistato la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sulla più stretta attualità politica italiana e internazionale: dalla guerra in Ucraina alla posizione presa in merito da Donald Trump, fino alle sfide economiche dell’Italia e alle questioni legate alla sicurezza.

Piero Chiambretti è tornato su Rai 3 con Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Mentre su La7 Corrado Formigli ha condotto Piazzapulita.

Prima serata, ascolti tv del 29 maggio: vince Don Matteo in replica

Su Rai 1 Don Matteo 13 incolla al piccolo schermo 2.573.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale5 Avanti un Altro! ha conquistato 2.037.000 spettatori con uno share del 12.7%. Su Rai2 Heysel 1985 intrattiene 604.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 La fredda luce del giorno piace a 1.156.000 spettatori con il 6.7%.

Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi segna 719.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.075.000 spettatori (8.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 933.000 spettatori e il 7.4%. Su Tv8 la prima puntata di Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene 338.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Comedy Match raduna 637.000 spettatori (3.8%).

Access Prime Time, dati del 29 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al 4.287.000 spettatori (24.5%), mentre Affari Tuoi raduna 5.506.000 spettatori (29.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.650.000 spettatori pari al 14.1%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 469.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.144.000 spettatori (6.2%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 830.000 spettatori (4.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.360.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.077.000 spettatori e il 6% nella prima parte e 888.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.562.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 Foodish totalizza 412.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 490.000 spettatori con il 2.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 29 maggio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.350.000 spettatori pari al 23.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.418.000 spettatori pari al 25.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.662.000 spettatori (17.7%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.549.000 spettatori (20.3%).

Su Rai2 Radio2 Social Club totalizza 285.000 con il 2.2%, mentre Blue Bloods totalizza 607.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 383.000 spettatori (3.5%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 469.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.928.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 720.000 spettatori (4.4%) e Faccende Complicate sigla 561.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 La Promessa appassiona 933.000 spettatori (5.9%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 139.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 209.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 355.000 spettatori con il 2.5%.