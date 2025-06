Ascolti tv del 26 giugno, Don Matteo contro la Juventus

Battaglia all'ultimo share tra Raoul Bova in "Don Matteo 13" su Rai 1 e la partita del Mondiale per Club su Canale 5, Juventus-Manchester City

Ansa Raoul Bova

Giovedì 26 giugno su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Don Matteo 13 in replica, ma questa settimana ha avuto un avversario molto ostico. Infatti, su Canale 5 è stato trasmesso il match Juventus-Manchester City. La battaglia degli ascolti tv è davvero accesa.

Nella puntata di Don Matteo 13, in attesa della nuovissima quindicesima stagione, su Rai 1 Don Massimo (Raoul Bova) fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, al punto che in città viene perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote è il primo a essere assalito dai dubbi a causa anche di una indagine in cui viene coinvolto e trova conforto soltanto nell’aiuto del Vescovo.

Su Canale 5 la serata è dedicata al Mondiale per Club con la partita Juve-Manchester City. A Dritto e Rovescio su Rete 4 Paolo Del Debbio ha intervistato il generale Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore per la Difesa per un approfondimento sui principali scenari di crisi internazionale.

Mentre su Rai2 Milo Infante ha presentato Ore 14 di sera e su Rai 2 è andato in onda il documentario Estati senza fine sulle hit musicali. Su La7 è tornato l’appuntamento con Piazzapulita.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 26 giugno