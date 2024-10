Cobie Smulders, preziosa e impeccabile

Una delle protagoniste indiscusse del settimo red carpet della Festa del Cinema di Roma è stata, senza dubbio, l'attrice Cobie Smulders. E sì, se il nome non vi dice niente ma la sua faccia dice molto, non è un caso: è l'indimenticabile Robin Scherbatsky della serie How I Met Your Mother. Qui in Italia per presentare il suo ultimo film, Sharp Corner, la splendida Cobie ha sfoggiato tutto il suo fascino, avvolgendosi in un tubino lungo fino alle caviglie, senza spalline e in un tessuto prezioso e luccicante, abbinato a un paio di décolleté metallic. Bella, anzi bellissima. Voto: 8