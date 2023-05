Penelope Cruz vestita da sposa al Met Gala 2023

Il Met Gala 2023 è l'evento imperdibile dell'anno per tutti gli amanti del fashion. Un'occasione per mostrare il genio creativo, per stupire, e - come per il 2023 - omaggiare i grandi della moda, come Karl Lagerfeld. A rendere onore in modo perfetto allo stilista è stata Penelope Cruz, con un abito da sposa a dir poco pazzesco. L'abito bianco, firmato Chanel, è un mix di influenze, da Lagerfeld fino allo stile spagnolo.