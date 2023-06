Charlene di Monaco in versione bagnina al mare

Charlene di Monaco si concessa una giornata in spiaggia e ha catalizzato l’attenzione presentandosi in versione bagnina. Non si tratta però di una vacanza, ma di uno degli appuntamenti cui la Principessa tiene moltissimo, visto che è supportato dalla Fondazione che porta il suo nome.

Charlene di Monaco in spiaggia coi bambini

Dopo aver incantato con l’abito blu di Akris al Festival della Tv di Monte-Carlo, Charlene di Monaco torna nuovamente in pubblico e ancora una volta lo fa senza suo marito Alberto di Monaco. Ma in questa occasione è sicuramente più rilassata e a suo agio che all’evento di chiusura per celebrare le produzioni televisive.

Infatti Charlene, da ex nuotatrice professionista, si trova nel suo elemento quando raggiunge sulla spiaggia di Larvotto i bambini e i ragazzi di tre scuole tra elementari e medie.

La Principessa indossa la tipica polo rossa da soccorritrice che abbina a un semplice paio di pantaloni neri. Nessun gioiello ma come unico accessorio si concede degli occhiali da sole, indispensabili in spiaggia. Mentre ai piedi aveva dei comodi infradito ultra piatti, ideali per camminare sulla sabbia. Anche il make up è naturale, con un velo di gloss color rosa antico sulle labbra. Da quando si è fatta castana, Charlene non porta più il rossetto rosso che era un suo must e in effetti era perfetto con la sua chioma bionda ossigenata.

Charlene di Monaco versione bagnina

La moglie di Alberto è dunque andata in spiaggia a supporto di Pierre Frolla, ambasciatore della Principessa Charlene Foundation che organizza l’evento dal 2014, nonché quadruplo detentore del record mondiale di apnea. Con lui, oltre alla Principessa, c’era la squadra dell’Accademia monegasca del mare e alcuni istruttori del primo soccorso della Croce Rossa di cui la stessa Charlene è presidente.

La Principessa sembrava davvero a suo agio coi bambini che hanno svolto diverse attività in acqua come il salvataggio con la corsa, il salvataggio col boa tubolare, nipper board e la rianimazione cardiopolmonare. Mentre ovviamente lei li ha aspettati in spiaggia incoraggiandoli nelle loro gare e sensibilizzandoli sui rischi di annegamento e sull’importanza di avere nozioni di primo soccorso.

Charlene è stata molto disponibile coi bambini. Li ha seguiti nei preparativi dei laboratori, ha posato con loro per la foto di gruppo ufficiali e ha risposto alle loro domande.

Oltre alla Principessa, i ragazzi hanno avuto anche l’opportunità di incontrare celebrità del mondo sportivo. “La presenza di questi campioni rafforza il messaggio di prevenzione dell’annegamento e crea ispirazione positiva per i bambini”, ha commentato il portavoce della Fondazione della Principessa Charlene.

Sui social moltissimi hanno commentato positivamente la presenza della moglie di Alberto a questi eventi: “Nel suo elemento…😍😍bellissimo vederla con i giovani…bella iniziativa 👏 🙌”. E ancora: “È così bello vedere la principessa Charlene partecipare agli eventi.” “Eccola di nuovo…. BELLA E POTENTE❤️❤️❤️😍”. Qualcuno le chiede anche se porterà anche i suoi figli, Jacques e Gabriella ad appuntamenti di questo tipo.