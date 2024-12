Charlene di Monaco distribuisce i regali di Natale. Ma i gemelli non si divertono

Fonte: IPA Charlene di Monaco con sua figlia Gabriella

Charlene di Monaco, come ogni anno, distribuisce i regali di Natale ai bambini monegaschi. Questa volta si è portata come piccoli aiutanti i suoi figli, Jacques e Gabriella, che non sembravano così divertiti a prendere parte al tradizionale evento. In ogni caso, erano deliziosi, specialmente la Principessina con un look rosso, perfetto per le Feste.

Il Natale si avvicina e la tradizione si ripete. Dopo aver condiviso la cartolina di Natale, Charlene di Monaco e suo marito Alberto hanno distribuito i regali ai bambini del Principato, dai 5 ai 12 anni. Come si legge nella nota di Palazzo: “La Famiglia Principesca si è riunita nel Cortile d’Onore del Palazzo del Principe per la tradizionale distribuzione dei regali di Natale ai bambini monegaschi dai 5 ai 12 anni”.

Con Alberto e Charlene di Monaco c’erano infatti anche i gemelli Jacques e Gabriella, che hanno da poco compiuto 10 anni, Stéphanie di Monaco e Camille Gottlieb.

Charlene di Monaco, sciarpa tartan e stivali Gianvito Rossi

I Principi e i loro bambini hanno sfoggiato look decisamente natalizi. Persino Alberto aveva come spilla un piccolo rametto di abete, simbolo delle Feste. Charlene si è presentata con una cappa nera di Akris arricciata in vita, pantaloni skinny e stivali alti di Gianvito Rossi. Il tocco natalizio del suo look era dato dalla sciarpa in tartan sul rosso. Mentre a illuminare il viso ci hanno pensato degli orecchini a lobo con brillante, coordinati al suo anello di fidanzamento.

Fonte: IPA

Gabriella in rosso

La più carina di tutte però è stata Gabriella. Per la Principessina si è optato per un look total red. Cappotto rosso di Max & Co, ballerine rosse con fiocco di Dolce & Gabbana e un graziosissimo cerchietto con palline rosse di Monnalisa.

Fonte: IPA

Suo fratello Jacques invece indossava un giubbotto imbottito bianco, con sciarpa coordinata, e dei jeans. Zia Stéphanie era vestita di grigio, decisamente un look poco allegro. Ma l’accessorio più griffato apparteneva a Camille, ossia la borsa Lady Dior in pelle di vitello cannage blu.

Charlene di Monaco, la distribuzione dei regali

Charlene e Alberto hanno dunque distribuito i regali ai bambini. Anche se all’inizio sembravano piuttosto seri e freddi, i Principi si sono poi dimostrati di ottimo umore durante la consegna dei doni. Persino la Principessa ha sfoggiato diversi sorrisi mentre parlava coi bimbi accorsi a ricevere il loro gioco.

Fonte: IPA

Charlene poteva contare per altro sull’aiuto di Gabriella, mentre Jacques ha dato una mano a papà Alberto. La Principessina è apparsa un po’ timida, ma seriamente coinvolta nel suo ruolo di valletta. Sua mamma la teneva d’occhio e la consigliava nella distribuzione dei regali.

Fonte: IPA

I gemelli però non sono apparsi particolarmente divertiti dal loro compito, anche se Babbo Natale è riuscito a strappare loro un sorriso. Forse avrebbero preferito scartare i giocattoli, più che consegnarli ad altri bambini e le espressioni, soprattutto di Gabriella, dicevano tutto del loro umore. In ogni caso, è certo che sotto l’albero anche i gemelli troveranno una montagna di doni.