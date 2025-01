Charlene di Monaco finisce in copertina. Le foto della trasformazione

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco è finita sulla copertina del libro, Life’s Fragile Moments, del suo amico Julian Lennon, che la fotografò poco prima di convolare a nozze con Alberto, nel backstage del suo matrimonio, immortalando il momento in cui si è trasformata in Principessa.

Charlene di Monaco, le foto di Julian Lennon prima delle nozze

Charlene di Monaco ha sposato il Principe Alberto il primo luglio 2011. Le loro nozze sono state molto chiacchierate. Si disse che la sposa tentò la fuga poco prima di pronunciare il fatidico sì e addirittura che il Palazzo le avesse confiscato il passaporto. Le foto che la ritraggono dopo la cerimonia sembravano confermare il suo ripensamento a proposito del matrimonio e le lacrime avevano sostituito il sorriso.

Julian Lennon, figlio di John, ha potuto vivere con Charlene i minuti che hanno preceduto le sue nozze e raccontare le fragilità, le paure e la tensione della futura Principessa che andava incontro al suo destino così diverso dall’esistenza che aveva avuto fino a quel momento.

Julian ha raccontato quel momento. “Conosco Charlene di Monaco da circa quindici anni. Ci siamo incontrati tramite un’amica comune. La Principessa Charlene ha visto le mie foto e mi ha chiesto di venire a fotografarla durante i preparativi per il suo matrimonio“.

Il fotografo ricorda di essere arrivato poco prima delle nozze per fotografare la Principessa. Era emozionatissimo: “Ho dovuto superare numerosi controlli di sicurezza e aspettare di essere chiamato. Mi sono ritrovato in una stanza dove il parrucchiere, il truccatore e i loro assistenti erano occupati. Ero molto nervoso, il mio obiettivo tremava“.

Charlene di Monaco, il ripensamento prima del matrimonio

Ma non era l’unico ad essere emotivamente sottosopra. Infatti, ha rivelato che anche Charlene ebbe un ripensamento improvviso. “Era seduta a guardarsi allo specchio, un po’ intontita. Si girò verso di me e disse: ‘Jules, non so se posso farlo’. Le chiesi di cosa stesse parlando. Mi rispose: “Non ce la faccio, non sono sicura di poter fare le foto, ci sono troppe distrazioni”. Lennon per tutta risposta le disse: “Sarò invisibile, come una mosca su un muro”.

Charlene di Monaco, le foto della trasformazione

Quel giorno scattò centinaia di foto, alcune delle quali furono pubblicate da Vogue, che immortalarono il momento della trasformazione di Charlene da nuotatrice olimpica a Principessa. Tra questi scatti ce ne è uno che Julian Lennon ha amato di più e ha scelto come copertina del suo libro, quello in cui Charlene si guarda allo specchio.

“L’ho ritagliata in un certo modo e ho pensato, oh mio Dio, eccola lì; è la Principessa Grace, sono gli anni ’50”, ha detto. “Quindi, ho trasformato tutte le foto in bianco e nero“. Voleva che le sue foto trasmettessero la stessa sensazione che si provava quando si sfogliava Life o il Time dell’epoca. Mentre invece erano stato realizzate otto minuti prima delle nozze di Charlene.

La stessa immagine della Principessa allo specchio, Lennon l’ha voluta come locandina della sua retrospettiva, Whispers, a Venezia. Mentre il titolo del suo libro lo ha spiegato così: Life’s Fragile Moments, trae ispirazione dalla sua esperienza di vita. “Sono quei brevi istanti della vita, della vita delle persone, delle cose e dei paesaggi che ci circondano e che cambiano in un batter d’occhio”.

Julian Lennon vive da 30 anni a Monaco. “È una base fantastica perché amo l’Italia, è a 20 minuti di macchina e amo la Francia, sono un buongustaio e la Spagna è proprio lì vicino”.