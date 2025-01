Charlene di Monaco brilla per la sua assenza. Non ha giustificazione

Charlene di Monaco non si presenta alla colazione con Alberto per inaugurare la Giornata del Gusto. E nessuno dice nulla sulla sua assenza

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Il Principe Alberto ha aperto la 27esima Giornata del Gusto di Montecarlo e sua moglie Charlene di Monaco ha brillato per la sua assenza. Infatti, contrariamente allo scorso anno, la Principessa non si è fatta vedere passando sotto silenzio il suo forfait.

Alberto di Monaco solo a colazione per la Giornata del Gusto

Alberto di Monaco si è quindi ritrovato tutto solo, senza Charlene e i gemelli Jacques e Gabriella, all’evento inaugurale della Giornata del Gusto. Il Principe ha partecipato alla colazione organizzata nella sala Belle Époque dell’Hôtel Hermitage insieme ad altre personalità di spicco di Montecarlo, chef e studenti, ma non ha potuto condividere con sua moglie il momento di festa.

Così, si è trovato tutto solo a gustarsi dei fragranti croissant e ad assaggiare il miele e il succo di melograno. Malgrado l’assenza di Charlene, Alberto è apparso sereno e molto contento di presiedere a quest’evento annuale che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani sul tema del buon gusto e favorire la professione di chef.

Dunque, si tratta di un’iniziativa educativa, come ha sottolinea lo chef Garault: “Il tema di quest’anno è il cavolo rosso e la melagrana, due prodotti non sempre facili da lavorare”. Per questo, cuochi di professione hanno visitato diverse scuole per illustrare il valore di questi cibi. Inoltre, sono stati distribuiti 800 opuscoli didattici, per stimolare l’interesse delle giovani generazioni alla cucina.

È questo lo spirito dell’associazione Monaco Goût et Saveurs che ha nuovamente proposto il suo concorso di cucina rivolto al pubblico giovane. Quest’anno si tratterà di reinventare i french toast salati o dolci. “Continuiamo il nostro grande concorso con il successo che conosciamo, perché per il 2024 abbiamo ricevuto 199 ricette, che hanno permesso di selezionare 17 vincitori di cui 9 d’eccellenza che sono venuti a presentare la loro ricetta per il concorso Maestro Kids, davanti a pubblico, durante il Salone della Gastronomia di Monte-Carlo”, ha spiegato Joel Garault.

Charlene di Monaco, assenza ingiustificata

Nonostante si trattasse di un’iniziativa didattica, Charlene di Monaco quest’anno non si è presentata alla colazione inaugurale, lasciando che Alberto si occupasse da solo di rappresentare il Palazzo. Nessuna motivazione è stata data ufficialmente per giustificare l’assenza della Principessa.

Assenza che è apparsa un po’ strana, visto che Charlene aveva partecipato lo scorso anno. Addirittura erano presenti i gemelli Jacques e Gabriella, dato che l’evento è rivolto ai bambini e agli adolescenti. È probabile che i Principini non abbiano potuto partecipare all’edizione 2024 a causa della scuola. Fare colazione all’Hôtel Hermitage è evidentemente incompatibile con gli orari delle lezioni e la loro presenza non era così indispensabile.

Di conseguenza, Charlene potrebbe aver deciso di seguire i figli nella loro routine quotidiana e per questo ha preferito stare con loro, piuttosto che accompagnare suo marito all’evento. Questo spiegherebbe perché la Rocca non ha rilasciato alcuna dichiarazione sull’assenza della Principessa che evidentemente non era impegnata in altri appuntamenti istituzionali.