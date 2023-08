Lo stile di Charlotte Casiraghi è così apprezzato perché non fa leva unicamente sui grandi brand che può permettersi di indossare. La figlia di Carolina di Monaco e splendida nipote di Grace Kelly ha più volteintrigante. Lo dimostra la sua, di certo non un tessuto di lusso. Ne ha fatto sfoggio alla Chanel Cruise 2023, a maggio scorso, optando per un total jeans, se così si può dire, dai pantaloni alla particolarissima camicia. Il tutto caratterizzato da un particolare ricamo, ripreso anche dalla sua borsetta, a marchio Chanel. In questo caso il brand c’è, dunque, ma ricreare il look non è impresa tanto ardua.