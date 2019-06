Charlotte Casiraghi sposa (in minigonna) Dimitri Rassam. Nozze blindate a Montecarlo

editato in: da

Sorridenti e sereni, baciati dal sole di Montecarlo. Appaiono così Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e nipote di Grace Kelly e del principe Ranieri, e Dimitri Rassam, produttore cinematografico figlio dell’icona Carole Bouquet, nel giorno delle loro nozze.

I due, che si amano da due anni e hanno già un figlio insieme, Balthazar di 8 mesi, sono finalmente marito e moglie.

Charlotte, la principessa più bella, ma forse anche la più “ribelle” d’Europa, sembra aver trovato finalmente pace tra le braccia del neo-marito. Dopo la lunga relazione con l’attore Gad Elmaleh da cui è nato il primo figlio Raphael, e vari flirt, tra cui l’italiano Lamberto Di Sanfelice, per amore del quale si era trasferita a Roma, la principessa sembra aver finalmente incontrato l’uomo giusto.

Dimitri Rassam è un affascinante produttore cinematografico, figlio dell’attrice Carole Bouquet, cara amica della principessa Carolina. Anche Dimitri ha una figlia, nata dal primo matrimonio con la supermodella Masha Novoselova. Infatti, le prime voci sull’amore che stava sbocciando tra la principessa e il produttore sono nate proprio da foto che li vedevano passeggiare insieme con i loro rispettivi bambini.

La relazione tra i due dura ormai da quasi tre anni, tra alti e bassi, ed è stata suggellata dalla nascita del piccolo Balthazar, che dovrebbe essere battezzato proprio nello stesso weekend in cui sono celebrate le nozze dei genitori.

Il rito civile che ha unito Charlotte e Dimitri è stato celebrato questa mattina a Palazzo Grimaldi. Proprio come era successo in precedenza per i suoi fratelli Andrea e Pierre, anche la principessa si è sposata civilmente nel palazzo simbolo del Principato su cui regna la sua famiglia, con un rito sobrio (e blindatissimo), di fronte a parenti e amici stretti. Presenti, ovviamente, i fratelli con le mogli Tatiana Santo Domingo e Beatrice Borromeo, la sorellina Alexandra di Hannover, la madre Carolina, lo zio Alberto con la moglie Charlene. Per lo sposo, invece, non poteva mancare la celebre madre, Carole Bouquet, che pare abbia in grande simpatia la fresca nuora.

La mattinata è stata comunque solo un piccolo anticipo di quelli che molti considerano il matrimonio dell’anno. I festeggiamenti in grande stile, infatti, saranno quelli che seguiranno il rito religioso che si terrà, si pensa, già domani. La festa dovrebbe tenersi nella tranquillità e nella bellezza della campagna della Provenza, dove Charlotte è cresciuta dopo la tragedia che uccise il padre, Stefano Casiraghi, durante una gara di off shore, lasciando la mamma Carolina sola con tre bambini.

Ancora attesa dunque, per assistere ai fasti degni di un royal wedding da sogno. Per ora c’è solo una foto che racconta la semplicità di due sposini sorridenti baciati dal sole. Lei, in un abito corto, color cipria e adornato da fiocchi, che ha ricordato a molti quello indossato nella stessa occasione dalla nonna Grace; lui in completo blu, emozionato e felice.