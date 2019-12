Charlotte Casiraghi, il figlio Raphael compie 6 anni. Ma non si vede mai

editato in: da

Charlotte Casiraghi festeggia i 6 anni di Raphael, il figlio avuto dall’attore Gad Elmaleh il 17 dicembre 2013, nel più stretto riserbo

La rampolla monegasca non ama mostrare in pubblico i suoi figli. Lo scorso anno è diventata mamma per la seconda volta di Balthazar, nato dall’amore con Dimitri Rassam che ha sposato a giugno. A dir la verità, negli ultimi mesi Charlotte è proprio sparita dalle scene. Ha giusto fatto una comparsata a inizio settembre sul red carpet dell’ultimo film prodotto dal marito.

Dei suoi figli ci sono pochissime foto ufficiali, la maggior sono parte paparazzate. E quest’anno, avendo disertato la Festa nazionale del Principato, non ci sono scatti recenti del piccolo Raphael e del fratellino. Anzi, l’ultima volta che il piccolo è comparso in pubblico per un evento istituzionale era il 2017. Da allora si sono perse le tracce.

La Casiraghi è particolarmente attenta alla privacy dei suoi figli e forse più di Meghan Markle centellina le immagini e le notizie che riguardano i suoi bambini. Pochissimo si sa anche del rapporto col suo ex e nemmeno è dato sapere se il piccolo Raphael festeggerà insieme a mamma e papà.

Qualche mese fa erano emersi dei contrasti tra Charlotte e Gad sull’educazione del figlio. Vanity Fair riportava che i due erano ai ferri corti perché l’attore non gradiva che il piccolo cambiasse continuamente scuola in funzione degli spostamenti di residenza della madre. Ma in pubblico ha sempre lodato la Casiraghi.

Anzi il sito Gala riporta alcune dichiarazioni rilasciate dall’attore in cui ci tiene a definire ottimi i rapporti con la ex, precisando: “Rispetto molto la famiglia di mio figlio con la quale ho buoni rapporti. Lo dico non per diplomazia, ma perché lo sento profondamente. Una separazione non è mai semplice, l’importante è il bene dei figli”. In altre occasioni aveva detto di essere con Charlotte “ancora una famiglia“. Chissà cosa ne pensa Dimitri di queste scomode affermazioni.

D’altro canto, Elmaleh, rivela Gala, non esita a punzecchiare la Casiraghi sottolineando quale salto culturale ha sperimentato entrando a far parte della famiglia Grimaldi, sottolineando come suo figlio Raphael da un lato sia il nipote di Grace Kelly, che saluta la folla dal balcone, dall’altro abbia una nonna marocchina che parla arabo dal balcone.