Fonte: IPA Kate Middleton

C’è grande apprensione sulle condizioni di salute di Kate Middleton, la Principessa del Galles. Ed è online che molti esprimono la propria preoccupazione, talvolta pubblicando ipotesi irrealistiche, se non deliranti. Secondo Phil Dampier, le fake news sulla Principessa dovrebbero finire: quando tornerà, sarà più forte che mai. Le voci ridicole su di lei non si sono ancora placate, e intanto dai tabloid inglesi arriva un’indiscrezione: potrebbe mostrarsi sul balcone per il Trooping the Colour, la tradizionale Sfilata della Bandiera. Da Palazzo, per il momento, nessun commento.

Kate Middleton, ultime notizie: non si placano le voci ridicole

Kate Middleton, la Principessa del Galles, si trova a casa in convalescenza. Sono trascorsi mesi dal videomessaggio apparso sul profilo social dei Principi del Galles, in cui la Middleton ha annunciato di avere un cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva. Da allora, sono state condivise ben poche notizie su di lei: poche le dichiarazioni del Palazzo, e William ha sempre specificato in pubblico che “stanno bene”. Tutto il resto è derivato da indiscrezioni, fonti più o meno affidabili, e voci talvolta indiscrete.

Negli ultimi giorni, si è profilata una speranza all’orizzonte: la possibilità di rivedere la Principessa del Galles sul balcone durante il Trooping the Colour. Sono molti i dubbi, in realtà: prima di tutto, anche in questo caso si parla di un’eventualità, in tal caso di un membro della Famiglia Reale. Una confidenza, più che un’ipotesi. Il Palazzo ha spiegato che “la Principessa tornerà ai suoi doveri ufficiali quando sarà autorizzata a farlo dalla sua equipe medica”. Ma le voci su un peggioramento della Principessa non trovano tregua: avrebbe perso molti kg e persino i capelli, tanto da essere “irriconoscibile”.

Sebbene la maggior parte delle persone siano molto comprensive riguardo all’assenza della Principessa, altre hanno esagerato con illazioni e fake news, tra divorzi, tradimenti o persino misteriose sparizioni. “Ci sono alcuni pazzi là fuori che condividono ogni sorta di voci ridicole su di lei”.

Come sta Kate Middleton

Sullo stato di salute di Kate Middleton, si è espresso Antonio Caprarica, esperto della Famiglia Reale, che ha fatto il punto della situazione. “Ci dirà lei quando starà meglio. Il dato oggettivo è che noi non la vedremo ancora per mesi, questo è un indizio sull’entità del malanno. Il resto sono chiacchiere”. Al momento, non si conosce molto altro, se non che la Principessa e il Principe stanno attraversando un vero e proprio inferno.

Stando a quanto riportato dal MailOnline, la Principessa non prenderà parte in modo attivo al Trooping the Colour, nemmeno per quanto concerne la questione organizzativa, e non farà il saluto nel suo ruolo di Colonnello delle Guardie Irlandesi. Anche la partecipazione di altri membri della Famiglia Reale non è ancora del tutto stata chiarita (a parte Re Carlo, presente in carrozza), e con ogni probabilità saranno confermate solamente in seguito, all’avvicinarsi dell’evento, previsto per sabato 15 giugno 2024. Nei giorni scorsi, Kate Middleton è stata avvistata in giro con la famiglia. Una notizia che ha rassicurato i sudditi e le persone di tutto il mondo, ma non i “troll”, che continuano a mettere in giro voci ridicole sulla Principessa.