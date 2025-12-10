Sophie Kinsella, chi sono i suoi cinque figli

Freddy, Hugo, Oscar, Rex e Sybella sono i cinque figli della scrittrice Sophie Kinsella, riservati e discreti come lo fu lei

La scrittrice Sophie Kinsella è morta a soli 55 anni a causa di un tumore. Al suo fianco, fino alla fine, il marito Henry Wickham che, assieme all’autrice di I love shopping (e molti altri successi) ha costruito una grande e amorevole famiglia. Kinsella era mamma di cinque bimbi ormai grandi, quattro maschietti e una femminuccia: Freddy, Hugo, Oscar, Rex e Sybella.

La grande famiglia di Sophie Kinsella

“Mi è sempre piaciuta l’idea di una grande famiglia” aveva confidato Sophie Kinsella al quotidiano Irish Independent. E il suo sogno era diventato realtà. Assieme al marito Henry Wickham, l’autrice di best seller come I love shopping ha creato una famiglia numerosissima e ricca d’amore. Kinsella, il marito e i loro figli hanno vissuto tutti assieme – anche quando ormai grandi – fino alla fine, nella grande casa di famiglia nelle campagne londinesi.

Il figlio maggiore di Sophie Kinsella e Henry Wickham è Freddy, che oggi ha 28 anni. Due anni in meno ha il secondogenito Hugo, mentre Oscar ha quest’anno compiuto 19 anni. Il quarto dei loro figli, Rex, ha 15 anni. Infine, dopo ben quattro maschi, 14 anni fa è arrivata la prima femminuccia di casa, la vivace Sybella. Crescere una ragazza in una casa piena di testosterone è stata definita scherzosamente da Sophie “una vera sfida, ma ci proviamo”.

Nonostante la fama mondiale e i suoi libri letti da milioni di lettori in tutto il mondo, Sophie Kinsella non ha mai amato i riflettori. La scrittrice morta a 55 anni dopo una lunga malattia, ha trascorso una vita riservata e tranquilla. E lo stesso riserbo lo si ritrova nei suoi cinque figli che, senza alcuna voglia di approfittare del successo della mamma, non hanno mai lasciato sapere nulla di sé né alla stampa né sui social.

Lo straziante addio alla mamma

Non è facile crescere 5 figli e Sophie Kinsella ha più volte raccontato della difficoltà di trovare il giusto equilibrio tra famiglia e carriera. Seppur, con l’ottimismo e la pragmaticità che l’hanno sempre contraddistinta, rivelò che la scrittrice, da questo punto di vista, è “il lavoro ideale”.

“Scrivere è il lavoro ideale per la maternità da molti punti di vista – aveva spiegato – perché puoi farlo da casa e hai orari flessibili”. E seppur “scrivere un romanzo è un’attività totalizzante e a tempo pieno”, Sophie riusciva sempre a trovare il modo di lasciare da parte ciò che stava facendo quando nella casa popolosa di adolescenti “scoppiava un dramma”.

Sono stati proprio Freddy, Hugo, Oscar, Rex e Sybella, assieme al padre Henry, a comunicare la morte di Sophie Kinsella. L’annuncio è arrivato sul profilo Instagram della scrittrice. “Con il cuore spezzato annunciamo la morte della nostra amata Sophie (aka Maddy, aka Mummy)” hanno scritto, specificando che “è morta in pace, dopo ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia”.

“Non riusciamo a immaginare come sarà la vita senza la sua luce e il suo amore per la vita. – scrivono in conclusione – Ci mancherà così tanto che i nostri cuori sono a pezzi”.