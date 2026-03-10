Sono iniziate le Offerte di Primavera di Amazon, con promozioni imperdibili su una pioggia di prodotti make-up e skincare!

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Offerte di Primavera di Amazon: skincare e make-up

Addio grigiore invernale, diamo finalmente il benvenuto alla primavera! Per celebrare l’arrivo della bella stagione, Amazon lancia una settimana di sconti imperdibili. La Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2026 è il momento ideale per dare una rinfrescata alla tua beauty routine: dalle creme skincare più virali del momento, ai must-have per capelli, fino ai dispositivi hi-tech per viso e chioma. Siete pronte a fare il pieno di bellezza a prezzi super?

Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2026

Preparati a fare affari d’oro: i prodotti super scontati saranno disponibili online dalla mezzanotte del 10 marzo fino alle 23:59 del 16 marzo 2026. Non perderti neanche un deal: salva tra i preferiti la nostra pagina con tutto il meglio del beauty in promozione.

Esplora le promozioni di Primavera 2026

Cosa ti aspetta in questa settimana folle? Sette giorni di ribassi incredibili su tantissime categorie: dalla cura della persona all’elettronica, passando per casa e moda. Tutti possono partecipare alla festa, ma se vuoi ricevere i tuoi pacchi in tempi record e con spedizione gratuita, Amazon Prime è il tuo migliore alleato.

Attiva subito il tuo mese gratuito Prime!

Un piccolo consiglio per lo shopping: a volte i prezzi in vetrina non si aggiornano in tempo reale. Clicca sempre sull’articolo che ti interessa per scoprire il prezzo finale tagliato!

Il meglio per la skincare ad un prezzo iper conveniente

Partiamo col botto con il siero coreano e vegano che ha letteralmente spopolato sui social, ora finalmente in super sconto su Amazon! Infuso con pura Centella Asiatica coreana, il siero virale di Purito è un vero e proprio elisir lenitivo, l’alleato numero uno per contrastare secchezza e fastidiosi arrossamenti. Inserire questo gioiellino nella tua routine approfittando di questa offerta imperdibile significa assicurarsi il segreto per una pelle di porcellana, sana e luminosa, a un prezzo davvero imbattibile! Lo pagherai solo 12,32 anziché 24!

Offerta Purito Siero alla centella asiatica

Ora è il momento di fare scorta della tua maschera preferita: stiamo parlando della portentosa Maschera Viso Notturna in Idrogel Bio-Collagen Real Deep firmata BIODANCE (confezione da 4 pezzi), ora al prezzo urlo di soli 12,57!

La sua magia sta tutta nella speciale “tecnologia trasparente”: la applichi prima di dormire e, durante la notte, i suoi 34 grammi di essenza solidificata (ricca di acido oligo-ialuronico, collagene a bassissimo peso molecolare e Niacinamide) penetrano in profondità, facendo diventare il foglio completamente trasparente! Al risveglio i pori sono visibilmente minimizzati, l’incarnato è super idratato, sodo e radioso.

Offerta Biodance Maschera Viso Notturna in Idrogel Bio-Collagen Real Deep (confezione 4 pezzi)

Il, dal rapido assorbimento e adatta davvero a tutti i tipi di pelle (oltre che 100% vegana), è il trattamento perfetto per. Grazie alle promozioni in corso, puoi portarti a casa questo must-have della skincare a un prezzo irripetibile: l’occasione perfetta per testare un prodotto virale ed efficacissimo senza pesare sul portafoglio!

Cerchi un’esplosione di idratazione per risvegliare il viso? Su Amazon è scattato un super sconto sulle amatissime Maschere Viso Pure Plump di Face D (confezione da 5 unità)! Questo trattamento intensivo in tessuto, formulato con Acido Ialuronico a 4 pesi molecolari, Niacinamide e Provitamina B5, è il segreto per una pelle istantaneamente rimpolpata, idratata (+16% già dalla prima applicazione!) e lenita dai rossori. Completamente priva di siliconi, profumi o alcol, è la coccola rassodante ideale anche per le pelli più sensibili.

FaceD Maschera Viso Pure Plump Idratante con Acido Ialuronico e Provitamina B

Se la tua pelle tira ed è perennemente secca, questa è l’occasione d’oro che stavi aspettando: la celebre Crema Giorno Nutritiva Vichy Nutrilogie (50 ml) è ora in super offerta su Amazon! Questo trattamento ricco e avvolgente, a base di Acqua Termale di Vichy, Sfingo-Lipide e olii vegetali, è studiato per nutrire in profondità e stimolare la naturale produzione di lipidi cutanei. Il risultato? Sensazione di secchezza ridotta del 43% e un viso morbido ed elastico per 24 ore.

Vichy Vichy Nutrilogie (50 ml)

Pelle secca, sensibile o bisognosa di un’idratazione profonda che non unga? Non farti scappare il maxi sconto su Amazon per uno dei prodotti più amati e consigliati dai dermatologi: il Fluido Idratante Cetaphil (Viso e Corpo). La vera magia di questa lozione è la sua texture leggerissima a rapido assorbimento: si stende in un attimo e ti permette di vestirti subito senza sensazioni appiccicose, garantendo però un’idratazione potentissima che dura fino a 48 ore. Senza profumo e ad altissima tollerabilità, lenisce istantaneamente rossori e secchezza ripristinando la barriera cutanea.

Cetaphil Fluido Idratante Cetaphil (Viso e Corpo)

Dopo il lungo inverno ben poco assolato, in primavera spesso ci dimentichiamo di proteggere le labbra dai raggi solari. Il pratico bipacco di Stick Labbra Neutrogena Formula Norvegese con SPF 20 è l’alleato perfetto in vista della bella stagione e ora paghi i 2 stick solamente 10,36 euro! Oltre a difendere questa zona delicatissima dai raggi UVA e UVB, la sua formula super idratante dona un sollievo immediato alle labbra secche e screpolate, rinforzandone la barriera protettiva naturale. Essendo totalmente incolore, è un must-have che può essere utilizzato da tutta la famiglia.

Neutrogena Stick Labbra Neutrogena Formula Norvegese con SPF 20 (confezione da 2)

La Bubble Mousse Micellare “Estratti di Bellezza” di Bottega Verde (100 ml) è l’alleato ideale per rimuovere trucco e impurità in un solo gesto delicato. La sua innovativa texture super soffice si trasforma in una schiuma a effetto bolle che, grazie agli estratti naturali di Camelia e Albicocca, purifica in profondità senza mai tirare o seccare il viso.

Se rimuovere il trucco waterproof a fine giornata ti sembra un’impresa faticosa, con l’Acqua Micellare Bifase Acqua alle Rose (200 ml) il lavoro ti sarà più semplice (ed ora anche più economico!). Grazie alla combinazione vincente tra tecnologia micellare, Olio rigenerante di Rosa Mosqueta e Vitamina PP, agisce come una calamita, catturando trucco e impurità in una sola passata. Delicatissima, testata oftalmologicamente e adatta persino a chi indossa le lenti a contatto, ti avvolgerà con il suo inconfondibile profumo.

Acqua delle Rose Acqua micellare bifasica struccante

Tutti i prodotti make-up più in hype, ora in sconto

Hai sempre sognato labbra perfette da mattina a sera senza dover riapplicare il trucco mille volte? Il segreto virale del momento è in super sconto su Amazon per le Offerte di Primavera: il Rossetto Peel-Off Wonder Blading di Wonderskin! Questa tinta labbra si applica, si lascia in posa e poi si rimuove la pellicola superficiale (effetto peel-off), svelando un colore pieno, dal finish opaco e incredibilmente naturale. Totalmente waterproof e a prova di trasferimento, resiste a baci, cibo e bevande per tutto il giorno senza mai seccare. Grazie alle Offerte di Primavera ora lo pagherai fino a meno della metà (la percentuale di sconto cambia a seconda del colore selezionato).

Wonderskin Wonderskin Wonder Blading Lip Stain Peel Off Masque

Tra i prodotti beauty più virali c’è un must-have assoluto ad un prezzo davvero croccante: il gel sopracciglia trasparente The Brow Glue di NYX Professional Makeup ( 2 pezzi), a soli 9,84 euro! La sua speciale formula, simile a una colla ma totalmente trasparente e non appiccicosa, garantisce una tenuta estrema a prova di sfaldamento. Grazie al suo scovolino di precisione con setole extra sottili, modellare e liftare le sopracciglia per un risultato naturale e duraturo diventa un gioco da ragazzi.

NYX Professional Makeup The Brow Glue di NYX Professional Makeup ( 2 pezzi)

Questo è il momento per portare nel tuo beauty case l’innovativo Clinique High Impact Shadow Play Cream Eye Shadow Stick! Questo geniale ombretto 2-in-1 unisce una matita cremosa ultra-scorrevole da un lato e un applicatore in spugna con polvere sfumabile dall’altro, permettendoti di creare look completi, profondi e tridimensionali in un lampo. Oltre a essere facilissimo da usare (perfetto anche per i ritocchi on-the-go!), garantisce un colore intenso e a lunghissima tenuta, che resiste eroicamente a sudore, umidità e non finisce nelle fastidiose pieghette dell’occhio.

Clinique Clinique High Impact Shadow Play Shadow + Definer stick ombretto 2 in 1

Il Rossetto Liquido Revlon ColorStay Limitless Matte (nella versatile tonalità Lead The Way 012), è una vera chicca da provare subito. La sua formula 100% vegana è una vera rivoluzione: grazie alla tecnologia Adapti-Flex, al Triplo Acido Ialuronico e all’Estratto di Mirtillo Rosso, garantisce un colore pieno e no-transfer che dura fino a 24 ore, mantenendo però le labbra idratate, morbide e protette. Niente sbavature e zero effetto “pelle che tira”.

Revlon Rossetto liquido ColorStay Limitless Matte 012

Cerchi un incarnato radioso e idratato per la bella stagione? Non farti scappare il super sconto su Amazon per il Fondotinta Fluido Instamoisture Glow di KIKO Milano! Arricchito con acido ialuronico e acqua di mela, questo fondotinta dalla texture leggera e coprenza modulabile si fonde perfettamente sul viso, regalandoti un irresistibile effetto luminoso grazie alle sue perle riflettenti.



Kiko Milano Fondotinta Fluido Instamoisture Glow

Se l’arrivo dei primi caldi ti fa temere già per il sudore del viso, non lasciarti sfuggire un prodotto perfetto per una una base viso a prova di lucidità in un solo gesto. Stiamo parlando del celebre Clinique Superpowder Double Face Powder, il geniale fondotinta in polvere 2-in-1 agisce sia da base coprente che da cipria fissante, regalando un finish matte, vellutato e a lunghissima tenuta.

Clinique Clinique Superpowder Double Face Powder

Liberati delle ingombranti palette viso! Con questo fantastico Set di 3 Stick Contouring firmato bayfree avrai a disposizione tre comodissimi stick separati: un bronzer dal tono neutro, un blush per un aspetto subito sano e un illuminante per un delicato tocco glow. La loro texture cremosa e non appiccicosa è ultra-sfumabile (anche solo con le dita!) ed è perfetta per scolpire i lineamenti in modo super naturale.

Bay Free Set 3 stick conturing-blush-illuminante