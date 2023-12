Fonte: IPA Jennifer Lopez e Ben Affleck

Anche gli amori da favola, come quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, nascondono retroscena poco piacevoli, che difficilmente il grande pubblico potrebbe immaginare. E così, mentre sul red carpet le due star appaiono sempre innamorate e sorridenti, nella vita di tutti i giorni devono fare i conti con un disturbo da stress post traumatico. A causarlo, ha spiegato lei, sarebbe stata proprio l’eccessiva attenzione dei media nel lontano 2002, quando il mondo scoprì che erano una coppia.

Le rivelazioni di Jennifer Lopez

L’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck fa sognare milioni di eterni romantici in tutto il mondo. I due si conobbero infatti nel lontano 2002, iniziando una frequentazione che si sarebbe interrotta bruscamente due anni dopo, a pochi passi dall’altare. In modo altrettanto sorprendente, si sono nuovamente ritrovati quasi 20 anni dopo, nel 2021, coronando finalmente il loro sogno d’amore con i tanto attesi fiori d’arancio. Eppure, stando a quanto ha rivelato la cantante statunitense, non è tutto oro quel che luccica. Quando infatti all’inizio degli anni 2000 la coppia decise di venire allo scoperto, si trovò a fare i conti con le attenzioni morbose di stampa e media, che hanno lasciato non pochi strascichi sulla salute mentale della popstar e di suo marito.

In occasione della presentazione di ‘This is me… now”, il nuovo progetto di Jennifer che include un album ed un film autobiografico, la diva ha parlato a Variety del disturbo che da anni affligge lei e la sua dolce metà: “Entrambi soffriamo di stress post traumatico. Adesso siamo più adulti, più saggi. Sappiamo anche cosa è importante, cosa è veramente importante nella vita, e non è quello che pensano le altre persone. Ma è semplicemente essere chi sei veramente” ha spiegato.

Il rapporto con i media dei Bennifer

Se oggi infatti la coppia è molto amata, ai tempi della prima frequentazione, nel 2002, parte dell’opinione pubblica non sosteneva la liaison. La Lopez aveva in parte raccontato l’attenzione morbosa dei media nel brano “Jenny from the block”, nel cui video appariva anche Ben Affleck: “Come artisti dobbiamo seguire il nostro cuore, e io stavo seguendo il mio cuore e facendo qualcosa che non tutti pensavano fosse una buona idea. Ma io dovevo farlo” ha aggiunto la Lopez nell’intervista, ripercorrendo le prime fasi della relazione con l’attuale marito.

Proprio l’eccessivo controllo da parte dei media avrebbe giocato un ruolo centrale sullo sviluppo dello stress post traumatico della coppia, che oggi riesce tuttavia a gestire molto meglio la pressione: “Adesso siamo abbastanza forti per capire cos’è reale e cosa non lo è, mentre all’epoca eravamo più giovani, e forse alcune di queste voci che provenivano dall’esterno non ci permettevano di riconciliarci” si legge ancora su Variety.

Ma probabilmente, anche la separazione, è stata propedeutica al secondo riavvicinamento: “E’ un grande traguardo che le cose siano successe adesso nelle nostre vite e possiamo veramente apprezzarle e rispettarci l’un l’altro. Lo abbiamo sempre fatto, ma desso lo facciamo ancora di più perché sappiamo che la vita può portarti in direzioni differenti” ha spiegato ancora JLo. E visto l’affiatamento dimostrato dai due nelle pubbliche occasioni, non si può che darle ragione.