Jennifer Lopez pronta a convivere con Ben Affleck, l’indizio

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Convivenza in vista per Ben Affleck e Jennifer Lopez? Parrebbe proprio di sì. La coppia, che ha visto un ritorno di fiamma dopo ben 17 anni (erano stati fidanzati dal 2002 al 2004, lasciandosi poco prima delle nozze), sembrerebbe essere pronta all’importante passo. La loro relazione si è riaccesa da circa un paio di mesi, catturando inevitabilmente la curiosità dei paparazzi, che li hanno più volte pizzicati in atteggiamenti intimi, mano nella mano e intenti a scambiarsi teneri abbracci.

In questi giorni, la cantante di Get Right è stata avvistata a Los Angeles mentre era intenta a visitare alcune scuole, dopo aver trascorso del tempo con l’attore di Argo nella sua casa di Brentwood. Si tratta di un chiaro indizio: la Lopez sembrerebbe essere intenzionata a trasferirsi definitivamente nella patria di Hollywood, facendo così cambiare scuola ai suoi figli, Max ed Emme, avuti nel 2008 dall’ex Mark Anthony. Al momento, i due gemelli frequentano una scuola a Miami, e il cambio di istituto potrebbe avvenire per agevolare una palpabile convivenza tra la madre e Ben Affleck. Naturalmente, si tratta solo di rumours, non è stata rilasciata alcuna affermazione ufficiale.

Una fonte ha inoltre dichiarato a PageSix (noto sito statunitense) che per J.Lo i figli sono la priorità assoluta e, quando prende decisioni importanti, si assicura sempre che i loro bisogni siano tenuti in considerazione.

Anche Ben Affleck, dal canto suo, pone i figli in cima alla lista delle sue priorità. Ad esempio, è stato fotografato questa settimana mentre trascorreva del tempo con la figlia Seraphina, di 12 anni, e Samuel, di 9 anni. Il bell’attore ha inoltre un’altra figlia, Violet, di 15 anni.

I più curiosi saranno lieti di sapere inoltre che Ben Affleck è stato avvistato recarsi in casa della cantante per la prima volta lo scorso aprile, mentre quest’ultima stava affrontando la separazione con Alexander Rodriguez, con cui era insieme dal 2016. Da quel momento, i due hanno cominciato a trascorrere sempre più tempo insieme nella soleggiata Miami, e pare che durante una sessione di allenamento sia pure scattato un bacio.

Ora, la coppia sembrerebbe intenzionata a riprendere proprio da dove si era lasciata nel 2004, con un grande passo che non avevano avuto l’opportunità di portare avanti.