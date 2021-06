Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno sul serio: i piani per il futuro

editato in: da

JLo e Ben Affleck, il loro nido d’amore a Miami da 18 milioni di dollari

Stanno iniziando a parlare del futuro insieme, Jennifer Lopez e Ben Affleck che – secondo quando riportato da People – starebbero “prendendo sul serio la loro relazione e vogliono che duri a lungo”.

La rivista ha riportato alcune dichiarazioni arrivate da fonti vicine ad entrambi. A quanto pare, ad esempio, JLo avrebbe trascorso il passato fine settimana a Los Angeles per questioni di lavoro, ma voleva stare anche insieme a Ben Affleck.

I due sono reduci da qualche giornata trascorsa assieme anche nella splendida villa affittata a Miami, una meravigliosa proprietà dove sono stati paparazzati entrambi sulla terrazza. E sempre a Miami sono stati avvistati nella stessa palestra a fare sessioni di allenamento. Insomma i Bennifer sembrerebbero essere tornati. I due, nei primi anni Duemila, hanno dato vita a una delle coppie più amate di Hollywood, nel corso della loro relazione durata circa due anni, dal 2002 fino al 2004, avevano lavorato insieme a due pellicole: Amore estremo – Tough Love e Jersey Girl. Poi la love story era terminata proprio nell’anno in cui sarebbero dovuti convolare a nozze.

Quello che è certo è che sono una coppia ancora molto amata dai fan, che ora aspettano che arrivi l’annuncio ufficiale del ritrovato amore. Va anche aggiunto che, a quanto pare, i Bennifer avevano altri piani per dichiarare il ritorno di fiamma e che non era previsto che i paparazzi rilanciassero così velocemente il loro riavvicinamento.

Una fonte, mentre erano entrambi a Miami, aveva raccontato a People che non nascondo la loro relazione, in palestra – ad esempio – erano stati visti comportarsi come una coppia: “Non stavano cercando di nascondere il fatto che stavano assieme”, aveva riportato la rivista citando l’insider. E nelle nuove dichiarazioni, diffuse dallo stesso giornale, una fonte ha spiegato che tra i piani per il futuro dei Bennifer ci sarebbe quello di “Continuare a viaggiare avanti indietro tra Los Angeles e Miami” ha detto, per poi aggiungere che “Sono molto felici insieme”.

Le voci di un riavvicinamento della coppia sono iniziate verso la fine di aprile dopo la rottura tra Jennifer Lopez ed Alex Rodriguez, arrivata a un passo dalle nozze. Poi i Bennifer hanno trascorso una vacanza in Montana e sono stati riavvistati insieme a Miami.