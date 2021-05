Jennifer Lopez e Ben Affleck, l’annuncio di coppia rovinato dai paparazzi

editato in: da

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Secondo gli insider, Jennifer Lopez e Ben Affleck avevano ben altri piani per annunciare il loro ritorno come coppia: ebbene, non sono solo voci né indiscrezioni. Sembra proprio che tra i due la fiamma della passione e dell’amore sia ormai ufficiale. Ma c’è qualcosa che i Bennifer 2.0 non avevano previsto: la pubblicazione dei primi scatti inediti.

A sconvolgere i piani di Ben e Jen sono stati i paparazzi. Non si aspettavano che rilanciassero così in fretta il loro avvicinamento. Diciamo che, però, c’era da aspettarselo: dopo l’annullamento delle nozze con Alex Rodriguez, Jen ha preferito accogliere la vicinanza del suo ex storico, Ben. Inizialmente, Affleck aveva voluto riprendere i contatti in amicizia.

Fonti vicine alla coppia hanno rivelato a Page Six che Jennifer Lopez era intenzionata a condividere con i suoi follower il ritorno dei Bennifer 2.0. “Ben è rimasto a casa sua (ad aprile, ndr), e lei aveva in programma di dire a tutti che erano tornati insieme su Instagram. Diciamo che è stata una questione di tempismo”.

In ogni caso, non manca molto all’annuncio ufficiale. Ormai, si fanno vedere sempre più spesso insieme: il viaggio in Montana e poi a Miami, dove sono stati paparazzati. L’allenamento in palestra e il relax nel balcone, vicini, in un modo che lascia poco spazio all’immaginazione.

Per adesso, nessun portavoce – né della Lopez né di Affleck – ha rilasciato dichiarazioni. Tuttavia, la caccia alla verità è ormai in atto: per esempio, Jennifer Lopez ha messo il like su Instagram a un post del life coach Jay Shettey, una frase criptica e al contempo esplicita, dove si fa riferimento all’essere finalmente amata senza sforzo. La cantante, però, ha poi rimosso il like dopo pochi minuti.

Questa storia ricorda le famose briciole di pane di Hansel e Gretel: c’è anche da dire che, nei giorni insieme a Miami, Affleck ha sfoggiato un vecchio regalo di J.Lo (che risale a ben 20 anni fa), un orologio presente anche nel video Jenny from the Block. Il loro è un ritorno gradito per tanti, soprattutto per chi li seguiva già durante il loro primo fidanzamento. Alla fine, la cosa più importante è che appaiono felici, proprio come ai vecchi tempi.