Ben Affleck e quel regalo di J.Lo conservato per quasi 20 anni

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Ben Affleck ha sfoggiato un orologio molto particolare, che ha catturato l’attenzione del gossip mondiale: non è un semplice accessorio, ma ha una valenza affettiva incredibile. Chi di noi non ha mai conservato il regalo di un ex? Magari ci piaceva o ci teneva ancora aggrappate ai ricordi. Sembra che persino le star di Hollywood si lascino andare ai sentimentalismi, Ben incluso (almeno quando si tratta di J.Lo).

Il gossip di un ritorno di fiamma tra i due è iniziato con un’indiscrezione supportata da Page Six: dopo l’annuncio dell’annullamento delle nozze con Alex Rodriguez, J.Lo ha ricercato la compagnia di un vecchio amore, Ben Affleck. I paparazzi avevano visto Affleck andare a casa della Lopez, accompagnato dal SUV della cantante e attrice.

Ma non è passato molto tempo prima che fioccassero altre rivelazioni: la vacanza in Montana e il ritrovamento a Miami. Tra i due viaggi, settimane di silenzio, in cui si erano avanzate tante ipotesi: per esempio, che tra i due ci fosse solo una semplice amicizia, un fuoco di paglia. Invece, sembra proprio che ci sia molto di più.

Sempre Page Six riporta un fatto quantomeno insolito: Ben avrebbe indossato un orologio che Jennifer gli ha regalato nel 2002. Quasi vent’anni sono trascorsi da allora, da quando la coppia rubava la scena a tutti sui red carpet e sui tabloid, come una delle più affiatate e meravigliose di sempre.

L’orologio in argento in questione è apparso anche nel video musicale di “Jenny From the Block“. Subito le indiscrezioni si sono sprecate, ma c’era da immaginarselo: possibile che Affleck lo abbia tenuto per tutti questi anni? Stiamo parlando di due decenni, in cui comunque si è sposato con Jennifer Garner (e separato nel 2018), ha avuto molte fidanzate, come Ana De Armas.

Ma, forse, nel suo cuore, come del resto capita a tante persone, è rimasta quella fiamma, quell’amore mai spento, dormiente, in attesa di trovare l’attimo giusto in cui riunirsi. Quando si dice che l’amore fa un giro immenso e poi ritorna, forse non è solo lo stralcio di una canzone, ma la verità.

I Bennifer 2.0 non sembrano un fuoco di paglia, ma una realtà: Jennifer, nonostante la rottura con Rodriguez, è apparsa felice con Affleck. La sua gioia non ha prezzo per i fan: che questo possa essere solo l’inizio di una storia che ci riporta indietro nel tempo. Un insider comunque ha detto di recente che “questa relazione sta facendo bene ad entrambi, è arrivata al momento giusto”.