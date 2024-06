Ben Affleck preoccupa: possibile ricaduta nell’alcolismo durante il divorzio da J.Lo

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La notizia del possibile divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez ha scosso il mondo del gossip e dello spettacolo, sollevando preoccupazioni non solo per fine della loro relazione, ma anche per la salute e il benessere di Ben Affleck. Fonti vicine alla coppia hanno rivelato che l’attore, noto per le sue battaglie passate con l’alcolismo, potrebbe essere a rischio di ricaduta in questo difficile periodo.

Le preoccupazioni per la sobrietà di Ben Affleck

Con il possibile divorzio da Jennifer Lopez all’orizzonte, amici e conoscenti temono per la sobrietà di Ben Affleck. L’attore, che ha lottato per decenni contro l’alcolismo e la dipendenza dal gioco d’azzardo, sembra stia attraversando un momento di “tristezza acuta” mentre il suo matrimonio si sgretola. Alcune fonti affermano che Ben, 51 anni, potrebbe essere già ricaduto nell’alcolismo o è comunque a rischio di farlo.

“Ho sentito che sta bevendo. È pieno di demoni – una persona davvero tormentata”, ha rivelato un amico al DailyMail. Un altro ha aggiunto: “L’ho visto con gli occhi lucidi, ed è una vera preoccupazione per tutti coloro che tengono a lui.”

Tensioni familiari e amicizie ritrovate

La situazione è ulteriormente complicata dalle dinamiche familiari di Jennifer Lopez. Guadalupe Rodriguez, madre della cantante, e Benny Medina, il suo manager, sembrano essersi rivoltati contro Affleck, nonostante avessero inizialmente supportato la riunione della coppia nel 2022. Questo cambiamento di atteggiamento potrebbe aver aggiunto ulteriore pressione su Affleck.

Nel frattempo, Jennifer Lopez ha cercato di salvare il matrimonio cancellando il suo tour estivo e trascorrendo più tempo con Affleck. Tuttavia, fonti vicine alla coppia sostengono che il divorzio è ormai imminente. “Capisco che lui abbia chiuso con il matrimonio, ma lei non ha ancora accettato la realtà della situazione e pensa che con la terapia potrebbero farcela“, ha detto una fonte.

La complessità della situazione è aumentata dalla presenza dei cinque figli che la coppia ha tra loro. “I motivi per cui non ha funzionato sono molti, ma quando perdi la famiglia di J.Lo, perdi J.Lo”, ha spiegato un insider. Anche la recente riconciliazione di J.Lo con l’attrice Leah Remini, che aveva espresso dubbi sulla serietà di Affleck, aggiunge un ulteriore strato di complessità alla vicenda.

Il passato turbolento di Ben Affleck

Ben Affleck ha un lungo e documentato passato di lotta contro l’alcolismo. Ha smesso di bere per la prima volta nel 1997, cercando trattamento per la sua dipendenza nel 2001, e di nuovo nel 2017 e 2018. Tuttavia, ha avuto una ricaduta nel 2019, quando è stato visto uscire da una festa di Halloween in stato di ebbrezza.

In un’intervista del 2020, Affleck ha parlato apertamente delle sue difficoltà: “Le persone con comportamenti compulsivi, e io sono uno di loro, hanno questo disagio di base tutto il tempo che cercano di far sparire. Cerchi di farti sentire meglio con cibo, alcol, sesso, gioco d’azzardo, shopping o qualsiasi altra cosa. Ma questo finisce per peggiorare la tua vita.”

Queste parole risuonano particolarmente forti oggi, mentre Affleck affronta un momento di grande stress e incertezza. Le sue lotte passate contro l’alcolismo sono un promemoria del ciclo pericoloso in cui può cadere chi è affetto da dipendenze, soprattutto in periodi di grande dolore emotivo.