Jennifer Lopez, dopo Ben Affleck paparazzata con un altro ex storico

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Jennifer Lopez in questi giorni sta facendo scintille attirando l’attenzione dei magazine di tutto il mondo per il suo ritorno di fiamma con Ben Affleck, con il quale ha appena finito di trascorrere qualche giorno a Miami in una villa da sogno affittata per l’occasione (qui potete vedere tutte le foto del nido d’amore).

Ora che l’attore è tornato in California dai suoi bambini, Jen ha incontrato un altro suo ex storico, Marc Anthony. I due sono stati visti insieme fuori dal W Hotel South Beach di Miami e hanno chiacchierato per un paio d’ore. Secondo quanto riportato da Page Six, JLo indossava un completo lilla da fitness e aveva un atteggiamento molto dolce nei confronti del cantante.

Jennifer Lopez e Marc Anthony sono stati sposati per dieci anni e insieme hanno avuto due figli, i gemelli Emma e Max, che oggi hanno 13 anni. Che fossero rimasti in buoni rapporti anche dopo il divorzio non è un mistero, tanto che solo pochi mesi fa, intervistato da InStyle aveva detto: “Jennifer ha un talento nel vedere e percepire le cose prima che accadano”, ha detto il cantante latino, “prima di tirar fuori un’idea, lei l’ha già visualizzata mille volte. E se qualcuno le dice che questa potrebbe non essere l’idea migliore, lei risponde: ‘Non la vedi ancora’ e nove volte su dieci, è un successo”. Parole di stima che nascondono un sentimento forse rimasto immutato: “Ho imparato così tanto da lei. Lei è la musa originale!”

Avendo due figli insieme non è poi così strano che JLo abbia incontrato l’ex marito, ma tanto è bastato per scatenare i gossip, soprattutto perché la reunion è avvenuta subito dopo la partenza di Ben Affleck, che a Jen aveva fatto la proposta di matrimonio, mai andato in porto, proprio prima che lei poi si fidanzasse e sposasse Marc Anthony.

Ad aprile, subito dopo la fine della relazione con Alex Rodriguez, Ben e Jen si sono rivisti ed è esplosa di nuovo la passione, per la gioia dei tanti fan che ancora li ricordano insieme come una delle coppie più belle dello showbiz.

Stando alle ultime rivelazioni i Bennifer avrebbero voluto annunciare la loro riconciliazione in modo diverso, magari con un post su Instagram godendosi prima qualche momento di intimità al di fuori dei riflettori. I paparazzi però li hanno battuti sul tempo e così il loro amore, che ha fatto un giro immenso e poi è ritornato, è diventato di dominio pubblico.