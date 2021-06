Jennifer Lopez su Ben Affleck: perché si sono lasciati (la prima volta)

editato in: da

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Jennifer Lopez ha svelato il motivo per cui nel lontano 2004 è finita la relazione con Ben Affleck. Oggi sono uniti più che mai e non è un segreto che siano tornati a frequentarsi, ritrovando quell’amore travolgente che li aveva uniti per la prima volta.

C’è chi ha parlato malevolmente di “minestra riscaldata”, ma si sa: al cuor non si comanda. Nonostante ci siano ancora detrattori poco convinti che questo ritorno di fiamma sia soltanto un fuoco fatuo, la coppia d’oro d’America sta dimostrando al mondo l’esatto contrario. Baci appassionati e perfino vacanze insieme, anche alla presenza dei figli di lei, smentiscono qualsiasi voce controcorrente.

Eppure c’è stato un momento in cui le strade di Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono divise. I due erano giovani e innamoratissimi ai tempi, ma qualcosa è andato storto e una fonte vicina a JLo ha rivelato a Pagesix il reale motivo di questa brusca rottura. Jennifer e Ben, simpaticamente soprannominati “Bennifer”, hanno fatto sognare un’intera generazione con la loro storia, ma come sempre c’è un risvolto della medaglia che si cela dietro ogni decisione all’apparenza inspiegabile.

Il sito di gossip riporta in esclusiva le parole della fonte (anonima), spiegando la ragione che ha portato la Lopez a mollare l’attore: “Jennifer ha sempre visto Ben come quello che è scappato. Era distrutta dopo che si sono lasciati, anche se in quel momento sentiva di non avere altra scelta che annullare il loro fidanzamento.(…) Per quanto calda e solida fosse la loro relazione, alla fine erano su binari molto diversi. Jennifer era pronta a sistemarsi e ad avere figli, ma Ben non voleva ancora rinunciare al suo stile di vita da scapolo. Alla fine, si è stancata di aspettare che lui tornasse, anche se le si spezzava il cuore per porre fine alle cose”.

Ben Affleck, in sostanza, avrebbe “costretto” la splendida J.Lo a lasciarlo, semplicemente perché allora non aveva alcuna intenzione di mettere su famiglia. La popstar ha sempre commentato questa vicenda con la tristezza nel cuore, ammettendo che si è trattato della sua prima vera e propria delusione d’amore.

La cantante ha anche aggiunto, in alcune interviste successive, che grazie a Marc Anthony (che poi ha sposato) ha ritrovato il sorriso e la fiducia nell’amore, un sentimento al quale dopo ogni rottura facciamo fatica ad affidarci. Jennifer non fa eccezione: è proprio una di noi.

Nel frattempo anche Ben Affleck era riuscito a ritrovare la serenità, abbandonando di fatto l’intenzione di fare lo scapolo a vita. Mentre la sua ex era sposata con Marc Anthony, l’attore nel 2004 aveva sposato la collega Jennifer Garner. Entrambi hanno avuto dei figli e, dopo i relativi divorzi, anche altre love story. Basti pensare che Jennifer Lopez stava per convolare di nuovo a nozze con Alex Rodriguez, ma a causa di differenze inconciliabili i due sono giunti alla conclusione di restare amici, nonostante la cantante avesse fatto di tutto per recuperare il rapporto.

Eppure il destino ha voluto che le strade di Jennifer Lopez e Ben Affleck, a distanza di ben 17 anni, si incrociassero di nuovo, per ritrovarsi più uniti e affiatati che mai. Il destino delle volte è davvero imprevedibile.