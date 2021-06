Jennifer Lopez e Ben Affleck, la strategia comune contro i paparazzi

editato in: da

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno vivendo un momento particolare, dopo essersi riavvicinati facendo sognare milioni di fan in tutto il mondo. Ma questa volta non hanno nessuna intenzione di lasciarsi influenzare dall’intrusione costante dei paparazzi nella loro vita.

Secondo quanto riporta PageSix, la coppia starebbe mensando a un modo per gestire la convivenza costante coi fotografi, che li seguono ovunque essi vadano, per evitare che possano essere un ostacolo al loro ritorno di fiamma.

Non è un segreto, infatti, che Ben sia restio a mostrarsi e a mettere in piazzia la propria vita privata, più volte ha avuto da ridire sull’insistenza dei paparazzi e questo suo atteggiamento è stato particolarmente importante quando lui e JLo si sono messi insieme la prima volta. La loro storia, infatti, era una di quelle che già all’epoca appassionavano di più e per questo la coppia si è ritrovata gli obiettivi puntati addosso in qualsiasi situazione, dalle gite in barca ai weekend romantici, dalle passeggiate alla stazione di benzina.

Un’ossessione, quella dei paparazzi per i Bennifer, che era finita anche in uno dei video musicali della cantante, Jenny from the block, in cui la star riproponeva alcuni dei momenti di coppia sbattuti in prima pagina su tutti i tabloid.

L’avversione di Affleck verso i fotografi e la sua incapacità di accettare e convivere con questa situazione fu alla base della crisi della coppia, che annullò il fidanzamento infrangendo i sogni di molti. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, ma Ben non ha cambiato opinione. Per questo, secondo quanto riporta il magazine americano, “JLo lo ha messo in guardia sul fatto che i paparazzi li avrebbero seguiti ovunque anche stavolta, lui ne è consapevole e ha capito”.

Insomma, Jennifer lo avrebbe messo spalle al muro per essere sicura che stavolta l’attore non si sarebbe fatto rovinare questa storia d’amore come già accaduto e Ben avrebbe accettato con rassegnazione per dimostrarle che fa sul serio.

I due hanno sempre mantenuto dei buoni rapporti in tutti questi anni (ben 17) in cui sono stati distanti. Entrambi si sono ricostruiti una vita e hanno avuto altre relazioni: Ben è stato sposato con l’attrice Jennifer Garner, dalla quale ha avuto tre bambini, mentre JLo è stata sposata con il cantante Marc Anthony, dal quale ha avuto due gemelli, ed era prossima alle nozze con Alex Rodriguez, prima che tutto saltasse in aria lo scorso aprile e lei, inaspettatamente, tornasse con Ben.