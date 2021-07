Jennifer Lopez incanta Capri: una sirena divina col bikini giallo

editato in: da

Vip in bikini 2021: le foto più belle delle star

Sarà l’amore ritrovato con il suo Ben Affleck, sarà l’aria del mare italiano. Sta di fatto che Jennifer Lopez è sempre più bella e non smette di sorprenderci con degli scatti che nulla hanno da invidiare alle giovanissime. Perché la splendida J.Lo sfoggia i suoi 52 anni (compiuti lo scorso 24 luglio) in un modo a dir poco divino e ogni volta non possiamo far altro che restarne ammaliate.

I Bennifer si stanno godendo una lunga vacanza a bordo dello yacht Valerie (lungo “appena” 85 metri) e hanno scelto proprio l’Italia per questa romantica fuga estiva. A dirla tutta hanno girato in lungo e in largo la Costiera Amalfitana, senza temere di farsi paparazzare mano nella mano, proprio come ai vecchi tempi (prima che si lasciassero vent’anni fa).

Ma paparazzi a parte, ci pensa la vulcanica J.Lo a deliziarci con i suoi scatti social, uno più bello dell’altro. In ultimo ha condiviso con i suoi milioni di follower due foto, realizzate dall’amica e fotografa Ana Carballosa, che la ritraggono come una divina sirena in bikini giallo, mentre si gode il sole e il mare di Capri. Neanche a dirlo in poche ore le immagini hanno fatto il giro del mondo.

Il bikini di lusso indossato dalla sempiterna “Jenny from the block” è composto da top a triangolo “Binx” e perizoma del brand Frankies Bikinis, color lemonade e del valore di circa 170 dollari. A completare il look un paio di occhiali da sole Aviator, che spiccano sui capelli sciolti e abbandonati al vento della Costiera.

Negli scatti condivisi da J.Lo su Instagram manca il suo Ben, ma nulla di cui preoccuparsi: la ritrovata coppia è sempre più complice e affiatata, in barba alle malelingue che (almeno all’inizio) affermavano che quello tra i due fosse soltanto un fuoco di paglia. Così di fatto non è, anzi i Bennifer sembra proprio che facciano sul serio, con tanto di pranzi e momenti trascorsi insieme ai rispettivi figli.

Jennifer non smette di farci sognare. Ha al fianco il suo primo grande amore, si gode posti meravigliosi e si mantiene in forma smagliante. E sì, quel bikini mozzafiato e giallo come il sole vorremmo averlo tutte!