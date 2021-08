Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno sul serio: ora cercano casa insieme

editato in: da

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono la coppia che ha dato vita al ritorno di fiamma più chiacchierato dell’estate a livello internazionale, quello atteso da anni e tanto desiderato dai fan, che temono un fuoco di paglia pronto a spegnersi nel giro di pochi mesi. A quanto pare, però, non è affatto così: i due fanno sul serio e sono pronti a compiere un grande passo.

Ci sono voluti ben 20 anni a Jennifer Lopez e Ben Affleck per dimenticare la brusca rottura del passato. A distanza di tempo, però, il loro amore sembra essere tornato più forte che mai e, quelle che inizialmente sembravano essere solo voci senza fondamento, si sono rivelate essere una verità che ha portato il sorriso sulla bocca di molti fan.

Dopo aver ufficializzato il ritorno insieme con un bacio social, Jennifer e Ben sono volati in vacanza in Italia, dove si sono goduti le bellezze della Costiera Amalfitana e di Capri. Il loro, però, non è solo un amore estivo. Seppur riservatissimi, è evidente che i due sono pronti a compiere passi molto importanti per la loro relazione.

A quanto pare, infatti, i Bennifer sono ad un passo dalla convivenza. Come riferito da TMZ, i due, al rientro dalle loro vacanze, sono stati avvistati mentre cercavano casa a Los Angeles. Il loro futuro nido d’amore, stando a quanto riportato, potrebbe trovarsi a Beverly Hills.

Jennifer, che ha compiuto 52 anni quest’anno, è pronta a regalarsi un posto meraviglioso per la sua vita con Ben Affleck. I due, infatti, avrebbero messo gli occhi su una mega villa da 38 mila metri quadri, 12 camere da letto, 24 bagni e un ampio spazio all’aperto dove sono presenti strutture sportive, una piscina, un solarium e tantissimi posti auto. Il tutto al costo di circa 85 milioni di dollari. Insomma, un ambiente adatto non solo a rilassarsi, a godersi la propria privacy e a trascorrere la loro quotidianità, ma anche ad ospitare amici e colleghi vip nelle dependance di cui la casa dispone.

Per Jennifer Lopez e Ben Affleck la villa sarebbe un ottimo punto di (ri)partenza per la loro relazione e per pensare, chissà, ad allargare la famiglia. E, chissà, forse solo il primo passo prima di quello più grande verso l’altare. Regaleranno questo sogno ai loro fan?