Ben Affleck, i 49 anni da protagonista dell’estate con Jennifer Lopez

Jennifer Lopez e Ben Affleck in Italia: la vacanza in Costiera Amalfitana

Tra cadute e risalite, Ben Affleck è arrivato a 49 anni e in un modo del tutto inaspettato. L’attore di Hollywood ha spento le sue candeline accanto a un amore storico, che ha appena ritrovato e che l’ha riportato in tutta fretta tra i grandi protagonisti del gossip dell’estate (e non solo).

Un ritorno di fiamma inaspettato, quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che ha attirato l’attenzione di tutto il mondo e delle tante fan che avevano fatto sognare tanto tempo fa. Eppure, c’è qualcosa di diverso in tutta la loro storia, soprattutto da parte di lui che oggi sembra più serio, quasi affidabile.

I due si sono conosciuti nel 2002 sul set di Amore estremo – Tough Love, per poi fidanzarsi. Ma Ben Affleck non è mai sembrato il tipo da relazioni serie, soprattutto in quel periodo. Il suo successo è ai massimi livelli e non ha nessuna intenzione di impegnarsi seriamente e di formare una famiglia. La storia d’amore dura due anni e finisce in modo turbolento, perché JLo si sarebbe aspettata qualcosa di più.

A distanza di anni, inaspettatamente, si sono ritrovati. Lui è padre di tre figli: Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth e Samuel. Ha un matrimonio alle spalle, quello con Jennifer Garner, finito dopo 10 anni e un divorzio che ha lasciato il segno. Di lui, l’ex moglie ha detto: “È come il sole: quando splende su di te si sente, ma quando splende altrove lascia il freddo. E un’ombra profonda”.

A 49 anni, Ben Affleck è un uomo nuovo. Ha sconfitto i suoi demoni, come la dipendenza dall’alcool, che si porta dentro ma che non fanno più paura. Quello per Jennifer Lopez non è un vecchio amore ma un sentimento inedito, arrivato in un tempo della vita in cui si dà spazio alle piccole cose piuttosto che ai grandi sogni.

Il primo bacio, le vacanze in Italia e il compleanno di JLo a Saint-Tropez e una futura convivenza in una super villa da 85 milioni di dollari a Los Angeles. Si ricomincia, ma non dal 2004. Ben Affleck è ora un uomo capace di grandi sentimenti e sa che si può sbagliare. E che si può chiedere aiuto. Perché, dopotutto, gli eroi positivi non sono poi così affascinanti.