Matrimonio JLo e Ben Affleck, il regalo della ex Jennifer Garner che ha commosso la sposa

È stato il matrimonio dell’anno, nonostante sia stato celebrato (inaspettatamente) senza alcun clamore mediatico: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono detti sì a Las Vegas, loro due, con una cerimonia intima ma non per questo meno ricca di amore e di bellezza.

A commuovere la sposa la ex moglie di lui, l’attrice Jennifer Gardner avrebbe infatti inviato un dono agli sposi.

Matrimonio Jennife Lopez e Ben Affleck, il regalo di Jennifer Garner

Jennifer Garner e Ben Affleck sono stati sposati dal 2005 al 2015, con il divorzio arrivato nel 2017. Una lunga relazione, iniziata proprio dopo la rottura con Jennifer Lopez, una storia d’amore dalla quale sono nati tre figli: Violet Anne nel 2005, Seraphina Rose Elisabeth nel 2009 e Samuel nel 2012.

Ma come potrebbe reagire una ex a un matrimonio e a un amore ritornato potente vent’anni dopo con la fiamma precedente? Jennifer Garner, secondo quanto riportato da Hollywood Life in esclusiva, sarebbe “davvero felice per loro”. Una fonte avrebbe detto al sito che a quanto pare l’attrice pensa che J.Lo “abbia una grande influenza su Ben ed è tutto ciò che Jen ha sempre voluto per lui, essere sano, felice e sobrio in modo che possa essere lì per i suoi figli”.

Sempre Hollywood Life ha rivelato che Jennifer Garner dopo il matrimonio si sarebbe congratulata con loro e gli avrebbe inviato in dono un mazzo di fiori, un gesto che – come riporta il sito – avrebbe lasciato la cantante e attrice “davvero commossa” .

A quanto pare, quindi, Jennifer Garner avrebbe reagito benissimo alle nozze tra i Bennifer.

J.Lo e Ben Affleck, il compleanno di lei e la luna di miele

Innamorati come non mai, felici e complici: così sono apparsi Jennifer Lopez e Ben Affleck da quando hanno mostrato al mondo che le voci, che circolavano ormai da qualche tempo, di un ritorno di fiamma erano vere.

È passato un anno e loro si sono già detti sì, infatti hanno fatto da subito sul serio, come se tutti quegli anni di lontananza (sono stati insieme la prima volta dal 2002 al 2004) non fossero mai esisititi.

Le prime uscite in pubblico, l’anello di fidanzamento per chiederle di diventare marito e moglie e poi quelle nozze a Las Vegas raccontate in una newsletter di lei con parole piene di emozione: “L’amore è bello. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Vent’anni di pazienza”, aveva detto la cantante e attrice.

I due poi sono volati a Parigi con tutta la famiglia per una luna di miele con i figli, nella capitale francese hanno anche festeggiato i 53 anni di lei. I gossip raccontano che lui si sarebbe commosso quando le ha augurato buon compleanno. Lacrime di gioia ovviamente, che ha mostrato durante la cena in un ristorante romanticissimo e di fronte alla Tour Eiffel: Le Girafe. Un amore vero, potente, di quelli che “fanno giri immensi e poi ritornano”.

Lei intanto ha scelto di usare il cognome del marito, come si era notato nella newsletter in cui aveva svelato i dettagli delle nozze. Una decisione che non è passata insosservata e che non è piaciuta a tutti. Con tanto di editoriale sul New York Times.