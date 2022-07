J.Lo e Ben Affleck, gli scatti delle nozze: l’abito da sposa, la location e i dettagli

Fonte: IPA Jennifer Lopez Ben Affleck gli scatti del matrimonio

Se c’è una storia d’amore che fa sognare anche i meno romantici, è quella tra Jennifer Lopez e Ben Affleck che, dopo tanti anni lontani, sono nuovamente insieme e sono convolati a nozze. Un amore tornato nella loro vita più forte che mai tanto da portarli a sposarsi con una cerimonia tenuta segreta fino all’ultimo.

Svelato il tanto atteso sì, sono comparse le prime immagini della coppia, felice più che mai. Proprio come ci si aspetta possa accadere tra due persone che aspettano di diventare marito e moglie da tanti anni, infatti la loro prima relazione risale al 2002 – 2004, anno in cui sarebbero dovuti convolare a nozze.

J.Lo e Ben Affleck, gli abiti delle nozze

Matrimonio segreto, ma poi svelato dal sito di gossip americano TMZ che attraverso le sue fonti ha scovato i documenti della licenza di matrimonio. Le nozze tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sono state celebrate sabato 16 luglio a Las Vegas e i due sposi sono apparsi più felici che mai.

Le foto condivise sui social (due) mostrano i Bennifer in total withe. Per lui giacca, camicia e papillon nero (così come i pantaloni). Per lei si intravede un abito bianco, con le maniche trasparenti e finemente ricamate e un vaporoso velo appuntato sulla cima della testa. I capelli sono lasciati sciolti, il trucco è semplicissimo e si focalizza sugli occhi. Mentre al collo Jennifer Lopez sfoggia un grande diamante. Il secondo scatto è un’immagine sfocata in bianco e nero che li mostra felici. La pop star e attrice fa il segno della vittoria e sorride, trasmettendo grande felicità. Ben Affleck nel mentre la bacia su una guancia.

Le due immagini sono state condivise dal profilo ufficiale della linea beauty di J.Lo. A corredo hanno scritto: “Guarda quella sposa incantevole. Direttamente da #OnTheJLo – ovvero il sito di news della cantante, si legge nella didascalia – , “L’amore è bello. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Vent’anni di pazienza“. Congratulazioni al nostro fondatore J.Lo e Ben per il loro tanto atteso matrimonio”.

Vent’anni dopo, da quella prima relazione che li aveva resi iconici e aveva fatto diventare la crasi dei cognomi un’abitudine per le coppie di star, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore. Non sotto le luci della ribalta, ma tenendo per sé quei momenti speciali e unici.

E la felicità è tangibile come dimostra anche la foto pubblicata dalla pop star sul suo account Instagram dopo le nozze che la ritrae struccata e a letto, con gli occhi che sprizzano gioia e all’anulare sinistro la fede.

Nella sua newsletter, invece, ha mostrato alcuni scatti compresi quelli che ritraggono un altro abito.

Fonte: IPA

Jlo e Ben Affleck, la location delle nozze

La coppia si è detta sì nella iconica cappella A Little White Wedding Chapel che in passato è stata usata per le nozze anche da molte altre celebrità. Come riporta il DailyMail, infatti, prima dei Bennifer è stata la location dei matrimoni di Sinead O’Conner, Sarah Michelle Gellar e Demi Moore, solo per riportare alcuni nomi.

Attraverso la newsletter On The J.Lo la coppia di neo sposi ha raccontato di non aver pagato un extra per avere un imitatore di Elvis durante la celebrazione.

Nel lungo testo, condiviso con i suoi fan, la pop star ha scritto anche le sue emozioni riguardo al giorno speciale e la sua gioia per questo sì tanto atteso: “Quando l’amore è reale, l’unica cosa che conta nel matrimonio è l’un l’altro e la promessa che facciamo di amarci, prenderci cura, capirci, essere pazienti, amarci e buoni gli uni con gli altri. L’abbiamo avuto. E molto di più. La migliore notte della nostra vita. Grazie alla cappella A Little White Wedding Chapel per avermi permesso di usare la sala relax per cambiarmi mentre Ben si cambiava nel bagno degli uomini – poi prosegue -. Avevano ragione quando dicevano “tutto ciò di cui hai bisogno è amore”. Siamo così grati di avere tutto ciò in abbondanza, una nuova meravigliosa famiglia di cinque fantastici bambini e una vita che non abbiamo mai avuto più motivo di aspettarci”. A corredo del testo la firma che riporta il cognome del marito: Jennifer Lynn Affleck.