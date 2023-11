Jennifer Lopez ha sfoggiato un look casual in quel di Beverly Hills per un tranquillo pomeriggio di shopping, ma le scarpe non convincono

Sembra che Jennifer Lopez ci abbia preso gusto a sfoggiare look più bon ton e meno “Jenny from the block”. Fatta eccezione per le performance sul palco, che nulla hanno da invidiare alle artiste di nuova generazione, non è la prima volta che la nostra amata J.Lo si mostra in tutto il suo splendore rinunciando, però, ad abiti attillati e scarpe dai tacchi vertiginosi. La vera rivoluzione passa dalla comodità (con qualche riserva).

Jennifer Lopez, l’abito chemisier che sta bene a tutte

Lo chemisier è il nuovo capo principe del guardaroba di Jennifer Lopez. Se dapprima lo ha sfoggiato in versione audace e con l’iconica firma di Schiaparelli, stavolta l’artista ha optato per una versione casual dell’abito preferito da vip e Reali, Letizia di Spagna su tutte.

Impegnata in un pomeriggio di shopping a Beverly Hills, J.Lo è stata avvistata con indosso un abito in stile trench ampio e piuttosto castigato, di un tenue color cammello e con una gonna a trapezio che più semplice non si potrebbe. Non mancava ovviamente la cintura a segnare il punto vita, vera chicca di questo tipo di look, ma in generale lo stile dell’artista e imprenditrice è apparso molto più sobrio di quelli a cui ci ha abituati nei suoi vent’anni di carriera.

Lo chemisier in qualunque foggia o tessuto si adatta bene a ogni bodyshape, segna i punti giusti e nasconde quelli che ci piacciono meno, donando quel tocco casual misto ad eleganza che non guasta mai. Per questo possiamo definirlo a gran voce l’abito più democratico che ci sia!

Jennifer Lopez con l’iconica Birkin da 50.000 dollari

Semplice sì, ma mai banale. Come ci insegnano le star, a fare la differenza in un look sono soprattutto gli accessori, capaci di rendere unico anche l’abito più minimal. Tra questi senza dubbio spiccano gli occhiali da sole a specchio, come quelli indossati da J.Lo, capaci di donare quello “sprint” in più all’insieme (oltre che funzionali in una bella giornata di sole) sia con un bel raccolto spettinato che con i capelli liberi sulle spalle.

Ma se di accessori si parla, a catalizzare l’attenzione è lei: l’iconica Birkin di Hermès da 50.000 dollari. Piccola e maneggevole ma grande abbastanza da contenere il cellulare e tutto il necessaire per una normale uscita tra impegni di lavoro e momenti dedicati al tempo libero. Quella di Jennifer Lopez è nera e in pelle di coccodrillo con inserti dorati.

Jennifer Lopez con le ballerine non convince

Anche le grandi star come Jennifer Lopez possono incappare in uno “scivolone” di stile. In maniera del tutto inaspettata, l’artista e imprenditrice ha scelto di completare il look con un paio di ballerine nere lucide, en pendant con la borsa e i bottoni dell’abito. Una scelta che, a dirla tutta, non convince sebbene questo modello di scarpa sia tornato in auge tra le celebs (e non solo), data la sua grande versatilità.

Probabilmente J.Lo ci ha abituato talmente tanto ai tacchi vertiginosi e ai plateau impossibili, che vederla con le scarpe basse fa un effetto un po’ strano. Ma poco importa, in fondo: una star come lei può permettersi assolutamente di tutto. E non c’è niente di male nel concedersi di tanto in tanto un po’ di sacrosanta comodità.