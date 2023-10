Fonte: IPA Da Jennifer Lopez a Charlotte Casiraghi, le super star che hanno sfiltato in passerella

Non c’è palcoscenico o red carpet in cui Jennifer Lopez non dimostri di essere un’ispirazione fashion per tutte. E anche su Instagram non perde occasione per dimostrare come, abbinando i giusti accessori, possiamo rendere indimenticabile un capo all’apparenza semplice. Un abito chemisier bianco, un paio di sandali dai tacchi vertiginosi e il gioco è fatto: J.Lo è semplicemente perfetta.

Jennifer Lopez è una visione in chemisier Schiaparelli

Una bella giornata di sole, un giardino fiorito sullo sfondo e in primo piano lei, in tutto il suo splendore. Jennifer Lopez ci ha mostrato su Instagram come valorizzare uno chemisier bianco in modo sublime, donando a look qualcosa di unico: classe, eleganza e quel pizzico di sfrontatezza che non guasta mai.

Lo chemisier è un capo versatile molto amato dalle vip e dalle Royal (basti pensare a quelli indossati da Letizia di Spagna) e, non importa di che colore o tessuto sia, in ogni caso si tratta di un modello facilmente adattabile a ogni età e bodyshape, così come a ogni occasione, che sia di giorno oppure di sera.

La divina J.Lo ha optato per un abito bianco in popeline di cotone abbottonato al ginocchio di Schiaparelli, completato da maniche oversize e bottoni dorati che riproducono i classici motivi della maison tra cui gli occhi, la lettera S e varie parti del corpo. Le stesse che, certamente ricorderete, abbiamo ammirato nei look firmatissimi di Chiara Ferragni a Sanremo o di Bella Hadid a Cannes nel 2021 con l’indimenticabile collana a forma di polmoni.

I tacchi vertiginosi in oro che solo J.Lo può indossare

Come sempre sono i dettagli a fare la differenza e il look di J.Lo ne è la lampante dimostrazione. Se è vero che il modello chemisier di Schiaparelli è di per sé di grande effetto, d’altro canto la cantante e performer ci ha stupito con degli abbinamenti vistosi e azzardati.

Impossibile non notare nelle foto condivise su Instagram la pochette dorata di Cult Gaia effetto-olografico, così come i maxi orecchini pendenti e gli occhiali da sole da vera diva che richiamano il colore sgargiante degli altri accessori. Ma, senza dubbio, il dettaglio principe di tutto il look sono loro: le scarpe vertiginose!

Audaci, sfrontate e più dorate che non si può. La Lopez ha voluto osare con un modello di Dolce & Gabbana dai tacchi altissimi e con un plateau talmente maxi da chiedersi come faccia a restare in equilibrio senza perdere neanche per un secondo la sua postura da perfetta mannequin.

Lo chignon da vera signora bon ton che non passa mai di moda

Siamo abituati ad ammirare Jennifer Lopez in tantissime versioni diverse, ma sempre fedele a uno stile ben preciso in fatto di trucco e hairstyle. Ultimamente pare proprio che l’artista si stia divertendo a sperimentare nuovi orizzonti beauty, senza perdere naturalmente la sua personalità, e ha deciso di puntare su look glam e molto bon ton. Lo aveva già fatto in occasione del Daytime Beauty Awards a Los Angeles rinunciando alle sue immancabili labbra nude a favore di un rossetto insolitamente fucsia (il colore del momento) e lo ha rifatto anche stavolta, abbinando al tipico smokey eye una tonalità labbra sui toni caldi del rosso.

Passionale il rossetto e decisamente classica l’acconciatura, curata nei dettagli dall’hairstylist Lorenzo Martin. Uno chignon basso con riga centrale che non passa mai di moda, reso luminoso dai riflessi caramello che si stagliano su tutta la chioma. C’è poco da aggiungere: Jennifer è insuperabile!